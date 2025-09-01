¡Atención, conductores! Cinco claves para evitar multas bajo la nueva ley de Texas

Suscríbete a nuestros canales

En 2023, la Legislatura de Texas promulgó una nueva ley, el Proyecto de Ley de la Cámara 1885, que enmendó el Código de Transporte de Texas, Sección 545.157(a).

Esta enmienda modifica una ley que antes regulaba la forma en que los automovilistas deben actuar al acercarse a vehículos de emergencia estacionados en la carretera, lo que ahora incluye los vehículos de servicio de remolque.

¿Qué decía la ley anterior?

Anteriormente, la Sección 545.157(a) del Código de Transporte de Texas exigía que los conductores disminuyeran la velocidad y se movieran un carril cuando se acercaban a un vehículo de emergencia detenido en la carretera, siempre que fuera seguro hacerlo.

La ley definía un vehículo de emergencia como una ambulancia, un camión de bomberos, un vehículo policial o un vehículo de rescate.

El propósito era proteger a los socorristas, personal médico y oficiales de la ley que trabajaban al lado de la carretera.

Sin embargo, no incluía la protección para los operadores de grúas o los vehículos de servicio de remolque, a pesar de que ellos también se exponen a riesgos similares en las mismas condiciones.

¿Qué dice la nueva normativa establecida por el Senado de Texas?

La enmienda incorpora a dos grupos de trabajadores que anteriormente no estaban incluidos en la ley: los oficiales de control animal y los empleados de control de estacionamiento.

El objetivo es garantizar su seguridad mientras realizan su trabajo en la carretera.

Cuando los automovilistas se aproximen a un vehículo de control animal o a un vehículo de control de estacionamiento detenido con sus luces de advertencia encendidas, deben tomar una de las siguientes medidas:

Cambiar de carril: Si la carretera tiene múltiples carriles en la misma dirección, deben moverse a un carril que esté lo más alejado posible del vehículo de servicio, siempre que sea seguro hacerlo.

Reducir la velocidad: Si no es posible cambiar de carril de forma segura, deben reducir su velocidad a 20 mph por debajo del límite de velocidad publicado.

¿De cuánto es la multa que se impone bajo esta ley de Texas?

A partir de septiembre de 2025, una nueva legislación en Texas, la llamada Ley SB 305, entrará en acción, ofreciendo más resguardo a quienes laburan cerca de las carreteras.

No acatar esta ley podría significarle un buen susto al bolsillo a los conductores. La multa no es fija, sino que oscila entre estos montos: Como mínimo, unos $500. Y, como tope, puede llegar a $1.250.

Pero ojo, que si la cosa se pone fea y la infracción causa algún daño, el conductor se podría ver envuelto en un problemón, un delito menor de Clase A, con castigos más duros que incluyen multas de hasta $4.000 y hasta la posibilidad de ir al bote.

Esta ley viene a ampliar la que ya conocíamos como "Move Over or Slow Down" y busca darle más seguridad a trabajadores como los que controlan animales, los de las grúas, y hasta el personal de estacionamiento, que ahora también están bajo el paraguas de esta protección.

¿Cómo evitar ser multado bajo esta nueva ley de Texas?

De acuerdo con lo establecido por la ley, señala el Manual del conductor de Texas, debes seguir estas pautas para evitar ser multado:

Mantente alerta

Siempre presta atención a los vehículos detenidos en el arcén o al lado de la carretera.

Busca luces de advertencia parpadeantes, como las de los vehículos de policía, bomberos, ambulancias, y ahora también las de grúas, vehículos de control animal, y vehículos de control de estacionamiento.

Si es posible, cambia de carril

Esta es la primera y más importante regla. Si te aproximas a un vehículo de emergencia o de servicio detenido y hay un carril adicional en la misma dirección, debes cambiarte a ese carril para crear un espacio de seguridad.

Esto ayuda a proteger a las personas que trabajan en la carretera, ya que las aleja del tráfico que pasa.

Si no puedes cambiar de carril, reduce la velocidad

Si la carretera solo tiene un carril en tu dirección o si no es seguro cambiar de carril debido al tráfico, debes reducir considerablemente la velocidad.

La ley establece que debes reducir la velocidad a 20 mph por debajo del límite de velocidad publicado. En zonas con un límite de velocidad de 25 mph o menos, debes reducir la velocidad a 5 mph.

No te distraigas

Evita el uso de tu teléfono celular y otras distracciones. Estar atento a la carretera te permitirá ver los vehículos de servicio con anticipación y tomar la decisión correcta para cumplir con la ley.

Entiende los vehículos que ahora están cubiertos

La ley ha sido enmendada para incluir a grúas, oficiales de control animal y empleados de control de estacionamiento.

El mismo nivel de precaución que aplicas al pasar una ambulancia o una patrulla de policía también se aplica a estos vehículos.

