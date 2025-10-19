Comida gratis en Florida: puntos y horarios de las entregas móviles del 20 al 25 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) existe una acentuada preocupación por la situación alimentaria de sus habitantes, en diferentes estados existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados.

En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales del lunes 20 hasta el sábado 25 de octubre.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Entrega de despensas gratuitas hasta el 25 de octubre

Lunes 20 de octubre

POLK | Pilgrims Rest: en 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

PASCO | YMCA Trinity: en 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12:00 a 2:00 de la tarde.

PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

Esta última requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

Martes 21 de octubre

PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

HARDEE | Cutting Edge Ministries: en 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

POLK | Frostproof Care Center: en 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

La última requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

Miércoles 22 de octubre

HILLSBOROUGH | United Food Bank of Plant City: en 702 E Alsobrook St,ﾠPlant City, FLﾠ33563. De 8:00 a 9:30 de la mañana.

HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: en 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas. De 2:00 a 4:00 de la tarde.

Requiere registro: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

PINELLAS | Salvation Army Clearwater: en PINELLAS | Salvation Army Clearwater. De 3:30 a 5:00 de la tarde.

HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: en 3719 N 17th St, Tampa, FL 33610. De 4:30 a 6:00 pm.

HILLSBOROUGH | Keeney Chapel United Methodist Church: en HILLSBOROUGH | Keeney Chapel United Methodist Church. De 5:00 a 6:30 de la tarde.

POLK | Mulberry RCMA: en 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860. De 5:30 a 7:00 pm.

Jueves 23 de octubre

HIGHLANDS | South Oak First Baptist: en 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: en 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841. De 10:30 am a 12:00 pm.

POLK | Church Service Center: en 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 de la tarde.

PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

Esta última requiere registro: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome

Viernes 24 de octubre

PASCO | Gulfview Grace Church: en PASCO | Gulfview Grace Church. De 8:00 a 12:30 de la mañana.

POLK | First Missionary Baptist Church: en 200 Ave. R. N.W. Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 de la mañana.

PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: en 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

Sábado 25 de octubre

MANATEE | Church of Christ: en 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 de la mañana.

HILLSBOROUGH | Plant City Community Resource Center: en 307 N Michigan Ave, Plant City, FL 33563. De 9:00 a 10:30 am.

PINELLAS | Positive Impact: en 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

HILLSBOROUGH | Youmans Praise & Worship Center: en 3816 US-92, Plant City, FL 33566. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Jornadas móviles activas con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.

- Doce entregas hasta el 25 de septiembre:

Miércoles 22 de octubre:

9:00 am a 12:00 pm: Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez, en Charles Hadley Park, 1350 NW 50th St, Miami, FL 33142.

10:00 am a 1:00 pm: MDC Medical Campus, en Miami Dade College - Medical Campus, 950 NW 20th St, Miami, FL 33127

Viernes 24 de octubre:

9:00 am a 12:00 pm: Representative Fabián Basabe, en Four Freedoms House, 3800 Collins Ave, Miami, FL 33140.

10:00 am a 1:00 pm: Miami-Commissioner Natalie Milan Orbis, en

Grapeland Water Park, 1550 NW 37th Ave, Miami, FL 33125.

10:00 am a 1:00 pm: Ocala-Greater Hopewell Missionary Baptist Church, en 515 NW 6th Terrace, Ocala, FL 34475.

Sábado 25 de octubre

8:00 am a 9:00 pm: Pensacola- NWFCO, en 691 Broad St, Pensacola, FL 32534.

9:00 am a 12:00: Deland-First Presbyterian Church Deland, 724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720.

9:00 am 12:00 pm: Leesburg-UF Health, en 1041 Co Rd 468, Leesburg, FL 34748

9:00 a 11:00 am: North Miami-State Representative Wallace Aristide & Councilman Pierre Frantz Charles, en 12500 NW 13th Ave, North Miami, FL 33167.

10:00 am a 1:00 pm: Palm Springs-South Promo, en Palm Springs Community Middle School, 1560 Kirk Rd, Palm Springs, FL 33406.

10:00 am a 1:00 pm: The City of West Park, en 3501 SW 56th Ave, West Park, FL 33023,

