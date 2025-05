Descubra cuál es el formulario que podría hacerle perder la residencia permanente: evite firmarlo

Suscríbete a nuestros canales

Muchos no saben que tener la residencia permanente en Estados Unidos y la green card no asegura que no la puedas perder. De hecho, con solo firmar un formulario específico, podrías perder tu estatus migratorio.

Incluso, hay reportes de abogados de inmigración que señalan una práctica preocupante: agentes migratorios están convenciendo a personas de que renuncien a su residencia.

Esto sucede al solicitarles que firmen el formulario I-407 en la frontera o en los puntos de control de los aeropuertos en Estados Unidos.

En esta nueva edición de 'Inmigración y tus Derechos', obtuvimos la perspectiva de abogados especializados en inmigración sobre este asunto.

¿De qué se trata el formulario I-407?

El formulario I-407, oficialmente llamado "Registro de Abandono del Estatus de un Residente Permanente", es el documento que utilizan las personas que quieren renunciar voluntariamente a su estatus de residente permanente.

"Declaro consciente, voluntaria y afirmativamente que actualmente no tengo intención de residir permanentemente en Estados Unidos y que, al firmar y enviar este formulario, pretendo dejar constancia de que he abandonado consciente y voluntariamente mi estatus de LPR en Estados Unidos", se lee en el formulario.

Denuncian que agentes de la CBP incentivan el uso del formulario I-407

En TikTok, circulan videos virales que afirman que agentes migratorios, tanto en puntos fronterizos como en aeropuertos, están animando a ciertos residentes a firmar y hacer uso de algo.

“Esto no es un rumor. La realidad es que esto ha pasado en el pasado y actualmente sigue pasando, específicamente ahora con la administración teniendo una plataforma política de ataque contra miembros de la comunidad, por decirlo de alguna manera es real”, aseguró Enrique Espinoza, abogado de inmigración.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), al ser contactados sobre el asunto por Telemundo Chicago, ofrecieron la siguiente aclaración en un comunicado:

"Este formulario es utilizado generalmente por CBP cuando un Residente Legal Permanente llega de un país extranjero a un puerto de entrada de CBP y expresa libre, voluntaria y afirmativamente su deseo de entregar su Tarjeta de Residente Permanente I-551".

¿Por qué los residentes permanentes pueden perder la Green Card?

Según los expertos, hay circunstancias específicas donde los inmigrantes son más vulnerables a perder su estatus de residente permanente.

Por ejemplo, pasar demasiado tiempo fuera de Estados Unidos es un factor clave, ya que la USCIS establece que ausentarse por más de 180 días puede llevar a la revocación de la residencia.

Además de las ausencias prolongadas (más de 180 días), los abogados advierten que otras situaciones que pueden poner en riesgo la tarjeta verde incluyen:

Abandonar voluntariamente la residencia permanente.

Cometer ciertos delitos o crímenes.

Haber incurrido en fraude migratorio (como mentir para obtener una visa U o contraer matrimonio solo por beneficios migratorios).

