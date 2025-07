¡Diviértete en Los Ángeles! Descubre lo que puedes hacer hasta el 13 de julio: agenda

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles, la vibrante metrópolis de California, se encuentra en plena efervescencia con una agenda repleta de eventos que prometen algo para cada gusto hasta el 13 de julio.

Desde conciertos de talla mundial hasta festivales culturales y actividades comunitarias, la ciudad ofrece un sinfín de opciones para locales y visitantes por igual.

Prepárate para sumergirte en la rica diversidad de entretenimiento que solo Los Ángeles puede ofrecer.

Eventos que podrás disfrutar en Los Ángeles hasta el 13 de julio

Frogtown First Fridays

Prepárate para una noche vibrante y llena de energía este jueves, 11 de julio, ya que los Frogtown First Fridays (en esta ocasión, First Second Fridays debido al feriado) regresan con una edición especial: "It's Carnival Time".

A lo largo del pintoresco LA River Path, el evento comunitario promete activaciones especiales en una variedad de locales participantes.

Los asistentes podrán sumergirse en nuevas exposiciones de arte, participar en actividades artísticas gratuitas o de bajo costo, disfrutar de sorteos, y bailar al ritmo de DJs y música en vivo.

Fecha: Jueves, 11 de julio

Horario: 5:00 PM a 10:00 PM

Lugar: LA River Path y locales adyacentes en Frogtown, Los Ángeles.

Entrada: Gratuita.

Es una oportunidad perfecta para pasear, andar en bicicleta, y disfrutar de una noche familiar y llena de creatividad en uno de los barrios más dinámicos de Los Ángeles. Se recomienda dejar el coche en casa y optar por caminar, andar en bicicleta o usar transporte público.

Belly Laughs Comedy and Food Festival

Prepárate para un fin de semana épico de risas y delicias culinarias en el Belly Laughs Comedy and Food Festival, que llega a LA Live este 12 y 13 de julio.

Este evento pionero celebra la cultura asiático-americana fusionando la comedia de vanguardia con lo mejor de la gastronomía asiática de Los Ángeles.

Con más de 30 comediantes de primer nivel, incluyendo a grandes nombres como Hasan Minhaj, Kumail Nanjiani, Margaret Cho, Bobby Lee, Joel Kim Booster y Sherry Cola, el festival promete dos días de entretenimiento sin parar en los múltiples escenarios de LA Live.

Pero las risas son solo la mitad de la historia. Curada por MAMA's NIGHTMARKET, una veintena de vendedores de comida y bebida ofrecerán una increíble variedad de platos multiculturales, desde biriyani hasta boba, con un enfoque en negocios propiedad de inmigrantes y de primera generación.

Cada bocado contará una historia, invitando a los asistentes a sumergirse en la rica diversidad de sabores asiáticos.

El Belly Laughs Comedy and Food Festival es una oportunidad única para disfrutar de un evento que no solo destaca el talento de la comedia asiático-americana, sino que también celebra la vibrante y deliciosa escena culinaria de la ciudad.

Fechas: sábado, 12 de julio y domingo, 13 de julio

Lugar: LA Live, 800 W. Olympic Blvd., Los Ángeles, CA 90015

Entradas: Disponibles en AXS.com, con opciones de pases de un día, de fin de semana y VIP.

Horario: De 12:00 PM a 11:00 PM ambos días.

