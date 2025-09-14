EE. UU. lanza programa de cuidado infantil universal y gratuito: un estado es pionero en la asistencia a todas las familias

Suscríbete a nuestros canales

El programa de cuidado infantil universal gratuito será una realidad en Nuevo México, Estados Unidos, permitiendo un ahorro significativo a las familias y eliminando restricciones de ingresos para acceder al beneficio.

Un nuevo programa de cuidado infantil universal y gratuito se implementará en Estados Unidos, siendo el estado de Nuevo México el primero en adoptar esta medida a partir del 1 de noviembre de 2025. Esta iniciativa tiene como propósito facilitar el acceso al cuidado infantil sin importar los ingresos familiares, representando un importante alivio financiero para las familias.

El programa ha sido anunciado por la gobernadora Michelle Lujan Grisham y el Departamento de Educación y Cuidado de la Primera Infancia de Nuevo México. Según el gobierno estatal, esta política permitirá a las familias ahorrar hasta 12,000 dólares anuales por cada niño en cuidado infantil.

Nuevo México elimina requisitos de ingresos

Uno de los cambios principales en este programa es la eliminación del límite de ingresos que antes imponía: un requisito de ganar hasta un 400% del nivel de pobreza federal para acceder a la asistencia.

Con esta medida, todas las familias del estado tendrán acceso a un cuidado infantil gratuito y universal.

Además, se han hecho ajustes para mejorar los salarios de los cuidadores, incentivando a los proveedores que paguen al menos 18 dólares por hora o más.

También se elimina el cobro de copagos y se amplía la elegibilidad para familias con circunstancias especiales, además de flexibilizar los horarios de cuidado.

Planes para expansión y contratación

La administración de Lujan Grisham tiene planes para ampliar el programa con la construcción de nuevos centros de cuidado infantil y la renovación de instalaciones existentes. Para ello, se solicitarán recursos federales y estatales adicionales. La gobernadora afirmó:

"El cuidado infantil es esencial para la estabilidad familiar, la participación laboral y la prosperidad futura de Nuevo México. Brindamos alivio financiero a las familias, apoyamos nuestra economía y garantizamos que cada niño tenga la oportunidad de crecer y prosperar", expresó Grisham.

Se espera que para lograr un sistema de cuidado infantil universal, sea necesario contratar al menos 5,000 nuevos profesionales en el sector y establecer un fondo de préstamos de 12.7 millones de dólares para infraestructura, con una solicitud de fondos adicionales para el año fiscal 2027. Este programa también incluirá el enfoque en el cuidado de bebés, niños con necesidades especiales y familias de bajos ingresos.

