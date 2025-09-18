La amenaza del virus del Nilo en Illinois: así puedes combatir el riesgo para tu salud

Suscríbete a nuestros canales

El virus del Nilo Occidental se transmite a través de la picadura de un mosquito, algunos de los síntomas son y causa fiebre, náuseas, dolor de cabeza y dolores musculares.

Para combatir la propagación del virus, las autoridades del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH) recomiendan practicar las 3 R: remueva, repelente y ropa.

Primero, remueva el agua estancada que se acumula fuera de su casa para evitar la reproducción de los mosquitos. Luego, use repelente de insectos cuando esté al aire libre y siga las instrucciones de la etiqueta. Finalmente, use camisas de manga larga y pantalones para evitar las picaduras.

¿Cuáles son los síntomas del virus?

Los síntomas más comunes del virus del Nilo Occidental son fiebre, náuseas, dolor de cabeza y dolores musculares.

La mayoría de las personas infectadas no mostrarán ningún síntoma. Sin embargo, en raras ocasiones, pueden producirse enfermedades neuroinvasivas graves, como meningitis o encefalitis.

¿Qué pasó en Illinois?

Un residente de unos 70 años en el condado de Cook, Illinois, enfermó durante la primera parte de agosto y posteriormente murió. Las pruebas de laboratorio de los CDC confirmaron el diagnóstico del virus del Nilo Occidental.

El Dr. LaMar Hasbrouck, jefe de Operaciones del CCDPH, dijo que el virus es un riesgo hasta la primera helada fuerte y que por eso la gente debe tomar precauciones, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos son más activos.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube