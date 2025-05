Mes de Concientización sobre la Salud Mental Masculina: cuándo y cómo se celebra en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Hablar sobre salud mental es un tema cada vez más abierto, pero la de los hombres a menudo queda relegada. Por ello, junio se designa como el Mes de Concientización sobre la Salud Mental Masculina.

Según una publicación del portal Healthline, esta fecha es reconocida por organizaciones como Mental Health America (MHA) y el sitio web del Mes Internacional de la Salud Masculina.

Es importante recordar que no todos los países comparten esta fecha; en el Reino Unido, por ejemplo, se celebra en noviembre y es conocido también como Movember.

¿Cómo podemos apoyar la salud mental de los hombres en junio?

Existen numerosas maneras de apoyar el Mes de Concientización sobre la Salud Mental Masculina. Se pueden organizar eventos para generar conciencia y recaudar fondos para organizaciones benéficas o de salud mental.

Además, se pueden realizar ventas de garaje o de pasteles, patrocinios en carreras o competencias, o colaboraciones con lugares de trabajo o escuelas; son excelentes formas de involucrarse.

Existen diversas organizaciones que ayudan a los hombres a nivel global, como Facing It, MensLiving, HeadsUpGuys, Next Gen Men y Campaign Against Living Miserably.

¿Por qué deben ser escuchados los hombres?

Aunque MHA, el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio (AFSP) y la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI) no se centran exclusivamente en la salud mental masculina, su apoyo y recursos son valiosos.

Siempre es importante escuchar a los hombres en nuestras vidas cuando se acercan y expresan que necesitan ayuda, y ese apoyo debe ser continuo, no solo en el mes de junio.

Algunos hombres sienten la presión de ocultar sus emociones y "ser fuertes", percibiendo erróneamente las condiciones de salud mental como signos de debilidad o falta de masculinidad.

