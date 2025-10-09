Millonaria remodelación: conoce de cuánto es la inversión del Aeropuerto de Miami en sus dos proyectos

Suscríbete a nuestros canales

Si resides en Florida o planeas viajar a la zona, debe saber que el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) inicia importantes obras de remodelación.

Los dos proyectos principales cambiarán por completo su estructura. El objetivo es mejorar la seguridad, la protección y las operaciones del lugar.

La Administración Federal de Aviación (FAA) otorgó una subvención de $94.000,000 de dólares a la terminal aérea. La cifra financiará las mejoras de infraestructura del aeropuerto.

¿Cuáles son los dos proyectos que cambiarán la estructura del MIA?

Una de ellas busca transformar parte de una pista congestionada por múltiples vuelos diarios. El segundo proyecto consiste en renovar la vía en la zona de salidas del nivel superior.

El director ejecutivo, Ralph Cutié, mencionó a Tampa Bay que las obras se realizarán por fases. La primera modificación está prevista para finalizar en 2029.

La renovación de la vía en la zona de salidas (desde la Puerta 1 hasta la 34) está programada para terminar antes, en 2028.

¿Hay otros cambios que beneficien a los viajeros?

Sí, además de estas renovaciones, el MIA recibió una inversión adicional para otros cambios significativos.

El aeropuerto recibió alrededor de $9.000 millones de dólares para crear nuevas terminales.

Esta inversión busca ampliar las zonas de embarque. También busca aumentar el número de puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Se conoció por medios locales, que parte de este dinero proviene de los ingresos generados por la misma terminal aérea, como tarifas de aerolíneas y alquileres internos.

