Día de los Pueblos Indígenas 2025 en Dallas: lista de oficinas y servicios que estarán cerrados

Debido a la llegada del Día de los Pueblos Indígenas 2025, en Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), los residentes deberán tomar medidas si tienen pensado realizar algún trámite o recibir cierta atención pública en la ciudad, le indicamos por qué y cuáles se ven afectadas.

Se ha dado a conocer que varias instalaciones de la ciudad estarán cerradas en observancia del 13 de octubre de 2025, el próximo lunes.

Así se ha informado a todos los residentes en un comunicado publicado en el portal oficial de City Of Dallas.

Recordemos que el Día de los Pueblos Indígenas busca honrar, reconocer y celebrar la existencia, la cultura, la historia y las contribuciones de los habitantes originales de América del Norte y que se celebra el segundo lunes de octubre, coincidiendo con la fecha tradicional del Día de Colón (Columbus Day), que es un feriado federal.

En principio, señalan que todas las oficinas de la ciudad estarán cerradas, sin embargo hay ciertas excepciones o ciertas áreas que si prestarán servicio.

Así operarán los servicios básicos y ciertas oficinas prioritarias

A continuación, se muestra una lista de los servicios de la Ciudad afectados por horarios modificados:

Bibliotecas: todas las ubicaciones de la biblioteca estarán cerradas.

Sin embargo, indican que los residentes pueden acceder a la biblioteca las 24 horas del día, los 7 días de la semana a las DallasLibrary.org.

Puede escuche un audiolibro, descargar un libro electrónico, transmitir música o leer revistas.

Centros de recreación: las oficinas administrativas, las instalaciones de mantenimiento y los centros de recreación estarán cerrados.

Para solicitudes de servicio de agua de emergencia, los clientes deben llamar al 3-1-1. Las solicitudes que no sean de emergencia se pueden enviar en línea o en la aplicación móvil Dallas 311.

Servicios para animales: las oficinas administrativas estarán cerradas.

Sin embargo, el refugio estará abierto durante el horario comercial normal y los oficiales de servicios para animales responderán normalmente a las solicitudes de servicio de los residentes a través del 3-1-1.

Línea de ayuda al cliente 3-1-1: los representantes de servicio al cliente 311 estarán disponibles para atender llamadas relacionadas con el servicio, como roturas de tuberías principales de agua, árboles / ramas caídos, luces de señalización apagadas / apagadas, control de animales, etc.

Pero, el servicio al cliente de agua estará cerrado.

Los clientes también pueden enviar solicitudes de servicio en línea o en la aplicación móvil Dallas 311.

Policía: Las oficinas administrativas estarán cerradas. Operará en un horario normal.

Se aceptan pagos por correo con fechas de matasellos respetadas.

Los pagos en línea se pueden realizar a www.dallascityhall.com.

Los pagos completos y las fianzas de abogados y en efectivo para los acusados arrestados se procesarán las 24 horas del día, los 7 días de la semana (incluidos los días festivos) en la Oficina del Alguacil de Dallas, 1600 Chestnut St., Dallas 75226.

Saneamiento: las oficinas administrativas de Saneamiento estarán cerradas el lunes 13 de octubre, en conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, todas las recolecciones, incluido el reciclaje, la basura y la recolección de maleza/artículos voluminosos, se llevarán a cabo según lo programado.

El vertedero y las estaciones de transferencia de McCommas Bluff permanecerán abiertos durante el horario habitual para la eliminación de autoservicio residencial.

Para obtener más información sobre los horarios de eliminación, visite dsan.us/disposalinfo.

Oficina de Arte y Cultura: las oficinas administrativas de la Oficina de Arte y Cultura, el Centro Cultural Bath House, el Centro Cultural Latino, el Centro Cultural Oak Cliff y el Centro Cultural del Sur de Dallas estarán cerrados y reanudarán su horario normal de funcionamiento el martes 14 de octubre de 2025.

La Casa y Museo de Derechos Civiles Juanita J. Craft estará cerrada el lunes 13 de octubre y el martes 14 de octubre de 2025 y reanudará su horario normal de funcionamiento el miércoles 15 de octubre de 2025.

