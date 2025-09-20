No es spanglish: un nuevo fenómeno lingüístico en Miami podría expandirse a todo EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En las calles del sur de la Florida, donde el español y el inglés coexisten, está emergiendo una nueva forma de comunicación.

Este fenómeno lingüístico no se limita a la simple mezcla de palabras conocida como "Spanglish", sino de la adaptación de estructuras y giros idiomáticos del español al inglés.

Según informa Ok Diario, esta forma de comunicación está creando un dialecto único y arraigado en la cultura local. Esta evolución del lenguaje local está captando la atención de académicos que ven en ella una manifestación de la diversidad cultural de Estados Unidos.

Antecedentes

Esta convergencia de lenguas se desarrolla desde la gran diáspora cubana de 1959, que transformó profundamente la composición demográfica y lingüística de Miami.

Sobre esto habla el profesor asociado de Lingüística de la Universidad Internacional de Florida (UIF), Phillip M. Carter, una investigación publicada en la revista English World-Wide.

En ella se documenta cómo las generaciones de inmigrantes y sus descendientes han "calcado" expresiones del español al inglés, como la adopción de "married with" en lugar del tradicional "married to", o "get down from the car" como traducción literal de "bajar del carro".

Consecuencias

La aparición de este nuevo dialecto plantea importantes interrogantes sobre la integración social y las políticas lingüísticas.

A pesar de que el inglés domina a nivel federal, esta evolución lingüística en Florida demuestra que los idiomas no son estáticos, sino que evolucionan con la gente.

Según un estudio de Pew Research Center, casi el 40 % de los latinos en EEUU ya se sienten más cómodos en inglés. Sin embargo, fenómenos como este sugieren que su identidad lingüística va más allá de un simple bilingüismo.

Esto podría tener implicaciones políticas, ya que el debate sobre si el inglés debería ser el idioma oficial de Estados Unidos podría polarizarse aún más.

Impacto

El “nuevo dialecto” también tiene un impacto directo en el sistema educativo y en el mercado laboral.

En las aulas del sur de la Florida, los educadores enfrentan el desafío de enseñar el inglés estándar a estudiantes que, desde pequeños, son expuestos a estas estructuras adaptadas.

El estudio de la UIF, que analizó los cambios en el habla a lo largo de 10 años, encontró que incluso los nacidos en Miami adoptaron estos calcos. Esto resalta la necesidad de que los programas educativos reconozcan y se adapten a esta realidad.

En el ámbito laboral, el dominio de este dialecto podría ser una ventaja en sectores orientados al cliente, como el turismo y los servicios. Sin embargo, podría ser un obstáculo para roles que requieren una comunicación formal en inglés estándar.

Impacto comercial

Desde el punto de vista comercial, este dialecto impacta directamente la cultura de consumo de Miami. Las empresas locales y los creadores de contenido utilizan esta forma de hablar en su mercadeo para conectar de manera más auténtica con la comunidad.

Marcas de ropa, artistas de música y restaurantes a menudo incorporan estos giros lingüísticos en su publicidad, transformando un fenómeno académico en una expresión de identidad y pertenencia.

Esto demuestra que el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino también una herramienta para conectar con audiencias en términos comerciales.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube