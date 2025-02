Ofrecen oportunidad a mexicanos de estudiar en USA: Descubra a qué beneficios pueden acceder

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en México ha anunciado la fecha en la que realizará su Community College Fair 2025.

Se trata de una feria para interesados en estudiar en colleges de Estados Unidos, en donde los estudiantes mexicanos que asistan tendrán la oportunidad de conocer a representantes de instituciones participantes, como lo reseña el portal de ViveUSA.

Debe saber que los Community Colleges en USA son instituciones educativas que ofrecen programas de dos años, conducentes a títulos de Associate of Arts (AA) o Associate of Science (AS).

Además, el evento es organizado por EducationUSA, la fuente oficial de estudios de educación superior en EEUU.

En la feria podrá ponerse en contacto con programas de estudio tales como:

Programas de pregrado

Cursos de inglés – Sobre este punto, ofrecen programas intensivos de inglés para estudiantes internacionales que desean perfeccionar el idioma antes de empezar sus estudios académicos.

Cursos de corta duración

Posibilidades de becas y ayudas financieras.

De hecho, ofrecen certificados profesionales en áreas como tecnología, salud, negocios, mercadotecnia y más.

Detalles sobre la feria y beneficios a los que puede acceder

La Community College Fair 2025 se realizará en la Biblioteca Benjamín Franklin, en Ciudad de México, el próximo 27 de marzo, de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Pero, los participantes deben inscribirse previamente para poder asistir, puede hacerlo por medio del siguiente enlace: 2025 EducationUSA Community College Fair | Ciudad de México Boletos, Jue, 27/03/2025 a las 16:00 | Eventbrite.

Entre sus ventajas destaca que los Community Colleges tienen convenios con universidades de alto nivel que te permiten transferir tus créditos y obtener dos títulos: Uno del Community College y otro de la Universidad.

Esto quiere decir que, permiten a los estudiantes completar los primeros dos años de su licenciatura en el Community College y luego transferirse a una universidad para los últimos dos años.

Este es conocido como el proceso "2+2", y puede reducir los costos de completar su licenciatura si es estudiante internacional.

Por otra parte, señalan que estos colegios también tienen programas técnicos y vocacionales que están estrechamente vinculados con escuelas secundarias, grupos comunitarios y empleadores locales.

También ofrecen una variedad de servicios de apoyo y programas interculturales, incluyendo tutoría, asesoramiento, planificación de carrera, habilidades de estudio y consejería.

Además, en la feria también habrá una conferencia de la Embajada de USA para conocer el proceso del trámite de visa de estudiante.

