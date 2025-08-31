Pagos del Seguro Social: estas son las 3 fechas de depósitos confirmadas por la SSA para septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) ha confirmado un ajuste en el calendario de pagos para septiembre de 2025, que incluye el adelanto del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Esta modificación responde a la coincidencia con un feriado federal, afectando a millones de beneficiarios que dependen de estos fondos para sus gastos cotidianos.

La información fue obtenida del portal web oficial de la SSA, donde se especifican los detalles del cambio y el cronograma completo para los distintos beneficiarios del Seguro Social y del Seguro por Incapacidad (SSDI).

Adelanto en el pago del SSI por feriado federal

De acuerdo con la normativa vigente, el pago del SSI correspondiente al 1 de septiembre será adelantado al viernes 29 de agosto para evitar demoras ocasionadas por el Día del Trabajo, feriado nacional en Estados Unidos. Esta anticipación es una práctica habitual cuando la fecha de pago coincide con días inhábiles para las instituciones financieras.

Esta medida afecta a más de 7.6 millones de personas que reciben SSI y busca garantizar la disponibilidad oportuna de sus fondos antes del feriado.

Fechas específicas para pagos de SSDI en septiembre

Los beneficios del Seguro Social por Incapacidad (SSDI) se pagarán según el día de nacimiento del beneficiario.

Aquellos nacidos entre el 1 y el 10 de septiembre recibirán su pago el segundo miércoles del mes, 10 de septiembre.

Los nacidos entre el 11 y el 20 tendrán el depósito el tercer miércoles, 17 de septiembre.

Quienes nacieron del 21 al 31 lo harán el cuarto miércoles, 24 de septiembre.

Además, los beneficiarios que iniciaron sus pagos antes de mayo de 1997 o que combinan SSI y SSDI recibirán el pago el miércoles 3 de septiembre. Estas fechas mantienen la estructura establecida en los calendarios oficiales previos.

Montos y recomendaciones para beneficiarios

El monto promedio del SSI para 2025 es de 943 dólares mensuales para individuos y hasta 1,415 dólares para parejas, sin alteraciones en los criterios de elegibilidad. El posible cambio en las fechas no afecta la cantidad ni implica pagos adicionales durante septiembre.

La SSA aconseja consultar regularmente el calendario oficial y utilizar la plataforma My Social Security para verificar las fechas exactas de los depósitos y cualquier información relacionada. Además, mantiene disponibles los canales de atención para resolver dudas y prevenir posibles fraudes.

