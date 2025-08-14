Polémica App estadounidense 'Tea' es hackeada: FBI inicia una investigación por filtración de datos

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de las citas para encontrar pareja tiene sus riesgos. El fundador de Tea creó una aplicación para ayudar a las mujeres a reducir el riesgo de involucrarse con quienes se hacen pasar por falsos o pretender ser alguien más.

La aplicación la creó tras una experiencia aterradora que tuvo su madre al ser engañada por una posible pareja.

La aplicación Tea ha ayudado a 1,7 millones de mujeres a tomar decisiones con mayor información sobre con quién salir, y alcanzó el primer lugar en la App Store de Apple, su creador donó 10 % de sus beneficios a la Línea Nacional de Atención sobre Violencia Doméstica.

Investigación con el FBI

La compañía realiza una investigación con apoyo del BFI, luego de que piratas informáticos violaran el sistema de datos y expusieran en promedio, 72.000 selfies y fotos de identificación que los usuarios enviaron para validar la cuenta, y 59.000 imágenes compartidas públicamente en la aplicación y comentarios.

Además, mensajes directos que discutían información profundamente personal.

La compañía publicó en su sitio web un comunicado en el que asegura a los usuarios que los sistemas de seguridad están siendo monitoreados.

“La seguridad de sus datos es de suma importancia para nosotros. Estamos tomando todas las medidas necesarias para reforzar nuestra seguridad y garantizar que no se expongan más datos”, dice el comunicado.

La empresa aseguró que no se accedió a ninguna dirección de correo o número telefónico. Los únicos afectados fueron los usuarios registrados en la aplicación antes de 2024.

La empresa cerró el acceso a datos pirateados

La empresa cerró el sistema de datos hackeados, desactivó su mensajería directa, y trabaja para identificar a los usuarios afectados, además de ofrecerles servicios gratuitos de protección de identidad.

La web de Tea continuará compartiendo actualizaciones. Si usted tiene alguna duda o pregunta, puede enviarla al correo electrónico [email protected].

Cómo comprobar si alguien usa su foto inconsultamente

El experto en seguridad de Checkpoint y miembro del grupo de Trabajo de Ciberseguridad del FBI y del Servicio Secreto, Pete Nicoletti, indicó a Fox31 que cualquier persona que envíe fotos a una aplicación o las publique en redes sociales, debe hacer una búsqueda de imagen inversa para conocer si ha sido usada indebidamente.

“Sube tu foto para ver si alguien ha creado un perfil falso o está usando tu imagen de manera no autorizada, (…) así que verifica inmediatamente si tu imagen está siendo utilizada”, dijo.

Es importante usar siempre un nombre y una contraseña separados y únicos para las aplicaciones y utilizar herramientas de seguridad adicionales como la autenticación de dos pasos, dijo Nicoletti.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube