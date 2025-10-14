Salario de enfermeros en EEUU: monto promedio nacional, estados con mejor pago y lo que requiere para ejercer

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) los empleos que requieren estudios avanzados suelen tener remuneraciones que satisfacen más a sus trabajadores, pero muchos se preguntan por la enfermería, cuánto puede llegar a ganar un/a enfermero/a en el país.

En principio, debe saber que la profesión de Enfermería en EEUU es extremadamente apreciada y fundamental, aunque viene con desafíos significativos que afectan la satisfacción laboral.

De hecho, según encuestas, como las de Gallup, sitúan a las enfermeras como la profesión con el más alto nivel de ética y honestidad entre el público, superando a médicos, maestros y sacerdotes.

En EEUU la necesidad de enfermeros es masiva y crónica, lo que se traduce en una gran estabilidad para estos trabajadores.

Lo cierto es que el salario de una enfermera en EEUU puede llegar a ser bastante atractivo, aunque varía ampliamente según la región, la especialidad, el sector y la experiencia.

Salario promedio de los enfermeros en EEUU

El salario promedio anual para una Enfermera Registrada (Registered Nurse o RN) en EEUU, según las proyecciones más recientes basadas en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) es:

Salario Anual Promedio: $98,430

Salario por Hora Promedio: $47.32

Salario Anual Mediano (50%): $93,600

Estados que mejor pagan

Los estados que consistentemente ofrecen los salarios promedio más altos para los RN son los siguientes.

California: $148,330 – Por hora: $71.31

Hawái: $123,720 – Por hora $59.48

Oregón: $120,470 – Por hora: $57.92

Washington: $115,740 – Por hora: $55.64 USD [Nursa]

Massachusetts $112,610 – Por hora: $54.14

Su diferencia salarial es un reflejo, principalmente, alto costo de vida en dichas entidades.

Remuneración según la especialidad

Enfermera Practicante (NP) General: Este rol requiere un Máster (MSN) o Doctorado (DNP) y es la ruta de crecimiento más lucrativa para una enfermera.

El salario promedio es de $126,000. Pero el rango salarial va desde $105,000 a $145,000.

Enfermera Anestesista (CRNA): este es el rol de enfermería con el salario más alto en el país.

El rango se ha elevado considerablemente y los mejores pagados superan consistentemente los $250,000, especialmente en estados con alta demanda como California, Nueva York e Illinois.

Enfermera de Cuidados Intensivos (ICU): el salario promedio nacional se sitúa alrededor de los $92,5000, pero los salarios altos en grandes ciudades (percentil 90) superan los $137.000.

El extremo inferior de su rango se ha mantenido, pero el extremo superior se ha expandido. Esto refleja la alta demanda por enfermeras de UCI experimentadas.

Enfermera de Oncología: el salario para una RN de Oncología se mantiene en un rango competitivo, desde $77,500 y hasta un promedio de $114,500.

Si obtiene una especialización avanzada como Oncology Nurse Practitioner (ONP), el rango salarial puede saltar a más de $115,500.

Enfermera Pediátrica: aunque el salario de una RN Pediátrica está en el rango superior del RN general ($70,000−$109,000), el gran salto se da al convertirse en Pediatric Nurse Practitioner (PNP), con salarios promedio que pueden superar los $109,000.

Ahora, las enfermeras neonatales (NICU RN), el promedio podría ser de hasta $127,391.

Enfermera de Salud Pública: el rango se mantiene estable, entre los $65,000 y los $95,000.

Pero es importante recordar que este rol a menudo se encuentra en el sector gubernamental, donde el salario promedio para una RN puede ser más alto, aproximadamente $106,480 en general y los beneficios suelen ser excelentes.

Requisitos necesarios para trabajar como enfermera en EEUU

Licencia: debe tener una licencia de enfermera registrada (RN) válida.

Esto requiere aprobar el examen NCLEX-RN.

Educación: debe tener al menos un título de asociado en enfermería (ADN), aunque muchas posiciones prefieren o requieren una licenciatura en ciencias de la enfermería (BSN).

Certificaciones adicionales: dependiendo de la especialidad, puede necesitar certificaciones adicionales, como ACLS (Soporte Vital Avanzado en Cardiología) o PALS (Soporte Vital Pediátrico).

Experiencia: muchas posiciones requieren experiencia previa en un entorno clínico, especialmente para roles especializados.

Educación Continua: debe completar cursos de educación continua para mantener la licencia y estar al tanto de las últimas prácticas y avances en el cuidado de la salud.

Los extranjeros requieren:

Título y Licencia Extranjera: poseer un título universitario en enfermería y una licencia válida para ejercer en su país de origen.

Evaluación de Credenciales (CES): obtener un Reporte de Evaluación de Credenciales (CES) a través de la CGFNS (Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools).

Este certifica que su educación es comparable a la de EEUU.

Dominio del inglés: aprobar un examen de inglés reconocido, como el IELTS o el TOEFL, con una puntuación mínima requerida por la junta de enfermería del estado y el proceso migratorio.

Examen NCLEX-RN: aprobar el National Council Licensure Examination (NCLEX-RN).

Licencia Estatal: obtener la Licencia de Enfermería del estado donde planea trabajar. Cada estado tiene su propia Junta de Enfermería (Board of Nursing).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube