Salario de enfermeros en EEUU: monto promedio nacional, estados con mejor pago y lo que requiere para ejercer

En Estados Unidos (EEUU) los empleos que requieren estudios avanzados suelen tener remuneraciones que satisfacen más a sus trabajadores, pero muchos se preguntan por la enfermería, cuánto puede llegar a ganar un/a enfermero/a en el país.
En principio, debe saber que la profesión de Enfermería en EEUU es extremadamente apreciada y fundamental, aunque viene con desafíos significativos que afectan la satisfacción laboral.
De hecho, según encuestas, como las de Gallup, sitúan a las enfermeras como la profesión con el más alto nivel de ética y honestidad entre el público, superando a médicos, maestros y sacerdotes.
En EEUU la necesidad de enfermeros es masiva y crónica, lo que se traduce en una gran estabilidad para estos trabajadores.
Lo cierto es que el salario de una enfermera en EEUU puede llegar a ser bastante atractivo, aunque varía ampliamente según la región, la especialidad, el sector y la experiencia.
Salario promedio de los enfermeros en EEUU
El salario promedio anual para una Enfermera Registrada (Registered Nurse o RN) en EEUU, según las proyecciones más recientes basadas en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) es:
- Salario Anual Promedio: $98,430
- Salario por Hora Promedio: $47.32
- Salario Anual Mediano (50%): $93,600
Estados que mejor pagan
Los estados que consistentemente ofrecen los salarios promedio más altos para los RN son los siguientes.
- California: $148,330 – Por hora: $71.31
- Hawái: $123,720 – Por hora $59.48
- Oregón: $120,470 – Por hora: $57.92
- Washington: $115,740 – Por hora: $55.64 USD [Nursa]
- Massachusetts $112,610 – Por hora: $54.14
Su diferencia salarial es un reflejo, principalmente, alto costo de vida en dichas entidades.
Remuneración según la especialidad
- Enfermera Practicante (NP) General: Este rol requiere un Máster (MSN) o Doctorado (DNP) y es la ruta de crecimiento más lucrativa para una enfermera.
El salario promedio es de $126,000. Pero el rango salarial va desde $105,000 a $145,000.
- Enfermera Anestesista (CRNA): este es el rol de enfermería con el salario más alto en el país.
El rango se ha elevado considerablemente y los mejores pagados superan consistentemente los $250,000, especialmente en estados con alta demanda como California, Nueva York e Illinois.
- Enfermera de Cuidados Intensivos (ICU): el salario promedio nacional se sitúa alrededor de los $92,5000, pero los salarios altos en grandes ciudades (percentil 90) superan los $137.000.
El extremo inferior de su rango se ha mantenido, pero el extremo superior se ha expandido. Esto refleja la alta demanda por enfermeras de UCI experimentadas.
- Enfermera de Oncología: el salario para una RN de Oncología se mantiene en un rango competitivo, desde $77,500 y hasta un promedio de $114,500.
Si obtiene una especialización avanzada como Oncology Nurse Practitioner (ONP), el rango salarial puede saltar a más de $115,500.
- Enfermera Pediátrica: aunque el salario de una RN Pediátrica está en el rango superior del RN general ($70,000−$109,000), el gran salto se da al convertirse en Pediatric Nurse Practitioner (PNP), con salarios promedio que pueden superar los $109,000.
Ahora, las enfermeras neonatales (NICU RN), el promedio podría ser de hasta $127,391.
- Enfermera de Salud Pública: el rango se mantiene estable, entre los $65,000 y los $95,000.
Pero es importante recordar que este rol a menudo se encuentra en el sector gubernamental, donde el salario promedio para una RN puede ser más alto, aproximadamente $106,480 en general y los beneficios suelen ser excelentes.
Requisitos necesarios para trabajar como enfermera en EEUU
- Licencia: debe tener una licencia de enfermera registrada (RN) válida.
Esto requiere aprobar el examen NCLEX-RN.
- Educación: debe tener al menos un título de asociado en enfermería (ADN), aunque muchas posiciones prefieren o requieren una licenciatura en ciencias de la enfermería (BSN).
- Certificaciones adicionales: dependiendo de la especialidad, puede necesitar certificaciones adicionales, como ACLS (Soporte Vital Avanzado en Cardiología) o PALS (Soporte Vital Pediátrico).
- Experiencia: muchas posiciones requieren experiencia previa en un entorno clínico, especialmente para roles especializados.
- Educación Continua: debe completar cursos de educación continua para mantener la licencia y estar al tanto de las últimas prácticas y avances en el cuidado de la salud.
Los extranjeros requieren:
- Título y Licencia Extranjera: poseer un título universitario en enfermería y una licencia válida para ejercer en su país de origen.
- Evaluación de Credenciales (CES): obtener un Reporte de Evaluación de Credenciales (CES) a través de la CGFNS (Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools).
Este certifica que su educación es comparable a la de EEUU.
- Dominio del inglés: aprobar un examen de inglés reconocido, como el IELTS o el TOEFL, con una puntuación mínima requerida por la junta de enfermería del estado y el proceso migratorio.
- Examen NCLEX-RN: aprobar el National Council Licensure Examination (NCLEX-RN).
- Licencia Estatal: obtener la Licencia de Enfermería del estado donde planea trabajar. Cada estado tiene su propia Junta de Enfermería (Board of Nursing).
