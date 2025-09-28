Sigue la lucha contra el covid-19: Florida lanza acceso a bajo costo a la vacuna en estas famosas cadenas minoristas

Suscríbete a nuestros canales

Florida facilita el acceso a la vacuna contra el covid-19 tras un anuncio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Ahora los residentes de Florida pueden adquirir las vacunas de Pfizer y Moderna sin necesidad de una receta médica en cualquier farmacia de Publix o Walgreens.

Esta medida estratégica se dirige específicamente a los adultos mayores de 65 años y a las personas de alto riesgo menores de esa edad, simplificando radicalmente el proceso de inmunización según informó el Tiempo.

Disponibilidad

La disponibilidad ampliada de la vacuna representa un alivio para la población vulnerable del estado. Ambas cadenas, Publix y Walgreens, confirmaron que están recibiendo a los pacientes sin cita previa, eliminando las barreras logísticas que a menudo retrasan la vacunación.

Esta cobertura es importante, ya que las farmacias de ambas compañías se encuentran en prácticamente todos los sitios de Florida, desde grandes áreas metropolitanas hasta comunidades más pequeñas.

¿Por qué esta campaña?

La necesidad de esta acción se fundamenta en las cifras de contagio del estado. Según el sitio Florida Salud, en lo que va del 2025, se registra un total de 197 705 casos de covid-19 en el estado.

El condado de Miami-Dade encabeza la lista con 28 722 casos, mostrando una marcada disparidad con respecto al resto de los condados.

Esta concentración de casos subraya la urgencia de facilitar la protección para la población con mayor exposición y riesgo.

¿Qué es el covid?

El covid-19 es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. El virus presenta un alto grado de mutación, generando diversas variantes que impactan la transmisibilidad y la gravedad.

Desde su surgimiento, el SARS-CoV-2 desarrolló múltiples variantes de preocupación (VOC) y variantes de interés (VOI), como Delta, Ómicron y sus sublinajes.

Esto obliga a las farmacéuticas a actualizar las vacunas para mantener la eficacia. Los síntomas más frecuentes del covid-19 incluyen fiebre, tos persistente, dificultad para respirar, fatiga y pérdida del gusto o del olfato.

¿Dónde conseguir Publix y un Walgreens?

Tanto Publix como Walgreens son pilares de la distribución de medicamentos y productos de consumo en Florida. Prácticamente todos los sitios de Florida cuentan con al menos una sucursal de estas dos gigantes minoristas.

Publix tiene una fuerte presencia en supermercados que integran farmacia, y Walgreens es una de las cadenas de farmacias más grandes del país.

Ambas ofrecen una red de distribución que garantiza que la vacuna esté al alcance de la inmensa mayoría de los residentes, sin importar si viven en Jacksonville, Tampa, Orlando o zonas rurales.

