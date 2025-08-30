Texas ofrece alquileres asequibles en 5 áreas: conozca los requisitos y límites de ingresos actuales

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Alquiler de Viviendas Unifamiliares de la Corporación de Vivienda Asequible del Estado de Texas (TSAHC) ofrece alquileres por debajo del precio del mercado en las ciudades de Austin, San Antonio, Ft. Worth, Denton y Flint.

Según el portal de TSAHC, las viviendas se encuentran en áreas con buenos servicios, como escuelas y supermercados.

El programa busca brindar a las familias de bajos ingresos y otras poblaciones la oportunidad de tener una vivienda segura y asequible.

¿Quiénes son elegibles para participar en TSAHC?

Para ser elegibles a TSAHC, los hogares deben ganar menos del 80 % del ingreso medio del área en las ciudades de Austin, San Antonio, Fort Worth y Denton.

En Flint, el límite de ingreso es del 120 % del ingreso medio del área. Además, los solicitantes deben tener un buen historial de alquiler.

¿Cuáles son los límites de ingreso de TSAHC?

El programa TSAHC ha establecido límites de ingreso anual según el tamaño del hogar. Por ejemplo, en Austin, una persona soltera debe ganar $74.960 o menos para ser elegible. El monto máximo asignado es de hasta $141.360, por 8 integrantes.

Un hogar de cuatro personas puede ganar hasta $107.040. En San Antonio, los límites son de $54.160 para una persona y $77.280 para una familia de cuatro.

Los residentes en Flint, les exigen mayor cantidad de ingresos anuales. El mínimo es de $78.120 y el máximo de hasta $147.360.

¿Qué requisitos básicos exige TSAHC?

Los aspirantes deben cumplir con los límites de ingresos

Los solicitantes deben tener ciudadanía o un estatus migratorio legal en EE.UU.

El tamaño del grupo familiar se considera al determinar la elegibilidad y el tipo de vivienda.

¿Qué se sabe de la corporación TSAHC?

TSAHC es una organización de vivienda sin fines de lucro que se fundó en 1994. Su objetivo es brindar a todos los tejanos la oportunidad de vivir en una vivienda asequible.

Los programas de la organización están disponibles en todo el estado, con especial atención a las zonas rurales y otras áreas específicas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube