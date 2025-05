Detienen a profesor de escuela secundaria en Florida por tener relaciones sexuales con una alumna

Suscríbete a nuestros canales

Un profesor de una escuela secundaria en Doral, Florida, fue arrestado después de que presuntamente fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con una alumna de 17 años. El hecho ocurrió este jueves, como a las 3:30 pm, según el informe del arresto.

El maestro, Edian Villar, de 28 años, formaba parte del directorio del personal de la escuela secundaria J.C. Bermúdez Senior High School, donde era maestro de ciencias, pero fue expulsado, según informó Telemundo 51.

Una maestra caminó a través de un armario grande compartido hacia el salón de Villar, donde lo sorprendió teniendo relaciones sexuales con una estudiante.

La testigo acudió a la oficina del director e informó lo ocurrido. El director pidió a Villar que lo acompañara a su oficina, según el informe del arresto.

Según el informe policial, los oficiales entrevistaron a la estudiante en presencia de su madre.

“La víctima explicó que la relación comenzó como una relación normal de maestro y estudiante y luego progresó durante el año escolar a medida que el acusado la trataba de manera especial y le mostraba atención”, señaló la Policía Escolar de Miami-Dade en el informe.

Villar enfrenta cargos de actividad sexual ilegal con un menor, abuso a un menor sin grandes daños corporales, ofensa contra un estudiante por parte de figuras de autoridad; entre otros.

Padres reciben alerta de la escuela

El padre de una alumna de la escuela, Richard Viana, dijo sentirse impactado al recibir un comunicado de la escuela:

"Esta mañana lo primero que recibo es este email informando que arrestaron al profesor por mala conducta sexual con una estudiante. Es devastador", reseñó Telemundo 51.

La noticia causó indignación entre los padres, quienes acudieron el viernes a la escuela y pidieron explicaciones.

Nahir Báez, madre de una estudiante, dijo: No me cabe en la cabeza que esto pase donde nuestros hijos deberían estar seguros. Un maestro debe protegerlos, no hacer esto".

Comunicado del Distrito Escolar sobre el caso del profesor

El distrito escolar de Miami-Dade emitió un comunicado sobre este arresto.

"Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade están profundamente consternadas por las inquietantes acusaciones hechas contra este individuo. Al enterarse de este presunto comportamiento, la Policía Escolar de Miami-Dade inmediatamente comenzó su investigación y posteriormente realizó un arresto. Este tipo de comportamiento no será tolerado, ya que va en contra de la conducta profesional que esperamos de todos los empleados. El distrito ha iniciado procedimientos de terminación de empleo y se asegurará de que la persona no pueda buscar empleo en el distrito en el futuro", reza el comunicado.

