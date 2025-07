Hombre hispano asesina a su amigo frente a una tienda de víveres: le disparó y huyó de la escena

Suscríbete a nuestros canales

Un joven hispano, de 27 años de edad, resultó detenido como sospechoso por el asesinato de otro ciudadano, tras una discusión frente a una bodega de El Bronx, Nueva York.

De acuerdo con la publicación de El Diario NY, Pedro Cruz le habría disparado fatalmente a Víctor Bautista el mes pasado, en medio de una pelea.

Cruz está acusado de homicidio y posesión ilegal de arma, por la muerte a tiros de Bautista, padre de 38 años, quien trabajaba como lavaplatos.

El crimen ocurrió durante la mañana del 17 de junio, poco después de las 7:45 am. El pistolero, quien vestía un chaleco reflectante verde de construcción, disparó a Bautista en el pecho frente a la tienda de comestibles “D’mi Muñeca”, en Trinity Ave.

El incidente quedó grabado en un video de vigilancia obtenido por el grupo de defensa Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America/UBA).

La cámara captó los minutos previos al homicidio. Al principio, se ve a Bautista mientras charlaba tranquilamente con Cruz en la acera, junto a una fila de autos estacionados.

La conversación pareció volverse tensa y Bautista retrocedió, mientras y gesticulaba violentamente a lo largo de la calle.

Menos de 40 segundos después, se tambaleó repentinamente hacia atrás y le propinó un puñetazo en la cabeza al otro hombre.

Mientras los dos forcejean, Cruz se liberó, sacó un objeto de una bolsa que llevaba, le apuntó a Bautista y cruzó la calle corriendo, tras aparentemente haberle disparado.

Ante tal situación, Marisol Rivera, quien forma parte de “Save Our Streets in The Bronx (S0S)”, un grupo contra la violencia que apoya a las familias, dijo que “se puede decir que se pueden tener desacuerdos, pero esto nunca debería llevar a que nadie pierda la vida”.

