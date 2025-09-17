“Cómo dejar de improvisar y construir una empresa real” llega a Caracas

Los emprendedores en la ciudad de Caracas interesados en llevar sus negocios a otro nivel podrán asistir el próximo 25 de septiembre al conversatorio “Cómo dejar de improvisar y construir una empresa real”, dictado por Fernando Pérez creador de OLA Empresario.
Fernando Pérez es Ingeniero Industrial y empresario con más de 12 años de experiencia creando y escalando negocios exitosos, en Venezuela y otros países, en sectores como importación, tecnología, educación, logística y marketing digital.
OLA Empresario, es una plataforma integral de asesoría empresarial, donde ha desarrollado el método denominado; “Ruta al Éxito” cuyo objetivo es transformar a “emprendedores en empresarios exitosos” a través de mentorías, tecnología, software, y una comunidad de emprendedores.
¿En que se basa OLA Empresario?
Las mentorías, se basan en diferentes estrategias como el modelo “30/ 40/ 30”; un marco “simple y accionable” para que cualquier pyme gestione caja y escale con disciplina, dividido de la siguiente manera:
- 30% Costos variables: insumos, comisiones y gastos que se mueven con la venta. Mantenerlos en 30% protege el margen de contribución.
- 40% Costos fijos: nómina, alquileres, herramientas y estructura. El 40% impone foco y evita inflar la operación.
- 30% Utilidad y reinversión: ganancias sanas para crecer, pagar deuda inteligente y capitalizar oportunidades sin poner en riesgo la caja.
La premisa del modelo plantea que cada dólar que entre debe seguir una proporción que garantice eficiencia operativa y crecimiento sostenido.
“Cuando el emprendedor domina estas tres cifras, deja de apagar incendios y empieza a construir una empresa rentable y escalable”, señala Fernando.
Además, comparte estrategias de pricing para maximizar márgenes de ganancia,estructura y construcción económica de empresas, escalabilidad de negocios y herramientas para evitar el quiebre financiero.
Luego de su éxito en Valencia estado Carabobo, el conversatorio “Cómo dejar de improvisar y construir una empresa real” se realizará en el Edificio Parque Ávila, el 25 de septiembre a las 6 de la tarde y estará disponible para 30 personas.
Los participantes podrán asistir al conversatorio, y además adquirir entradas para la “Zona Diagnóstico” espacio virtual donde junto Fernando evaluarán sus negocios y crearán un plan de 90 días teniendo acceso por 30 días a la plataforma de OLA Empresario.
La ponencia estará dividida en tres segmentos:
- Los 3 errores fatales que quiebran negocios sin que lo notes.
- Cómo estructurar finanzas que resistan la incertidumbre.
- Los pilares que convierten tu emprendimiento en una empresa real.
