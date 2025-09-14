Mondelēz Venezuela celebra 45 años de producción nacional desde su planta en Barquisimeto

Suscríbete a nuestros canales

Mondelēz Venezuela conmemora 45 años de operaciones en su planta ubicada en Barquisimeto, estado Lara. Desde 1980, esta instalación se ha consolidado como un pilar de la industria alimentaria nacional, elaborando galletas dulces y saladas de marcas emblemáticas como Oreo, Club Social, Sorbeticos, Belvita, Chips Ahoy, Mini Chips y Soda Premium.

La planta genera actualmente 1.156 empleos directos y más de 5.600 indirectos. Su impacto económico se extiende a través de la sustitución de importaciones, la producción local de alta calidad y el fortalecimiento de la cadena de valor. Rubén Echeverri, gerente general de Mondelēz Venezuela, destacó que el compromiso con la excelencia y la innovación ha sido clave para mantener el liderazgo en el sector.

Producción nacional con sello de calidad y sabor venezolano

La planta de Barquisimeto se ha convertido en una referencia por su capacidad de producción y por su apuesta por el talento local. Técnicos, operarios y gerentes trabajan en conjunto para ofrecer productos que cumplen con los más altos estándares. Además, Mondelēz reconoce el papel fundamental de los proveedores nacionales de insumos y materias primas, quienes garantizan la continuidad y calidad del proceso productivo.

Uno de los casos más destacados es Oreo Chocolate, elaborado exclusivamente con cacao venezolano. Este producto representa el compromiso de la empresa con el aprovechamiento de recursos locales. Club Social®, otra marca nacida en Venezuela, ha logrado expandirse a mercados latinoamericanos, demostrando el potencial exportador de la industria nacional.

Expansión industrial y visión de largo plazo

Mondelēz Venezuela también opera una planta en Valencia, donde se producen Mayonesa Kraft, Clight y Tang.. Además, comercializa Halls y Trident en todo el país. Esta diversificación industrial refuerza su presencia en el mercado y su capacidad de adaptación a las necesidades del consumidor venezolano.

La empresa mantiene una visión de largo plazo enfocada en el crecimiento sostenido y la inversión continua. Echeverri afirmó que Mondelēz trabaja para ofrecer la merienda ideal, elaborada con ingredientes únicos y sabores inconfundibles. La planta de Barquisimeto seguirá siendo un motor de desarrollo, innovación y orgullo nacional.

Con más de 80 años de trayectoria en Venezuela, Mondelēz reafirma su compromiso con el país, apostando por la producción local, el empleo digno y la calidad que ha acompañado a generaciones de consumidores.

