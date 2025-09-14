Digitel rinde homenaje a Mercedes Hernández tras 25 años de liderazgo y compromiso social

Suscríbete a nuestros canales

Digitel anunció la despedida de Mercedes Hernández, vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas y Conexión Social, tras más de 25 años de trayectoria. La empresa reconoció su legado con profundo respeto y admiración, destacando su papel esencial en la construcción de la identidad institucional desde los inicios de la compañía.

La ejecutiva continuará vinculada a Digitel como asesora en el área de Conexión Social, donde seguirá aportando su experiencia y visión. La Junta Directiva y la presidencia ejecutiva expresaron su agradecimiento por su entrega, pasión y compromiso con el desarrollo humano y empresarial.

Un legado que transformó la comunicación corporativa en Venezuela

Durante su carrera, Mercedes Hernández lideró con excelencia las comunicaciones corporativas de Digitel. Junto a la presidencia, fortaleció la reputación de la empresa y promovió iniciativas de responsabilidad social que impactaron positivamente en comunidades vulnerables. Su enfoque estratégico convirtió cada proyecto en una oportunidad para generar valor real.

Su liderazgo visionario posicionó a Digitel como la operadora más innovadora y socialmente responsable del país. Además, impulsó programas que dejaron huellas profundas en el tejido social venezolano. Su capacidad para conectar con las personas dentro y fuera de la organización fue clave para consolidar una cultura empresarial centrada en el bienestar colectivo.

Mercedes Hernández: ejemplo de empatía, liderazgo y excelencia

Más allá de su profesionalismo, Mercedes Hernández se destacó por su calidad humana. Su empatía, generosidad y liderazgo inspirador le ganaron el respeto y el cariño de toda la familia Digitel. También cultivó relaciones sólidas con aliados estratégicos, medios de comunicación y actores clave del sector telecomunicaciones.

Este cambio marca el cierre de un ciclo lleno de logros y aprendizajes. Digitel le desea éxito en sus nuevos proyectos, con la certeza de que seguirá dejando huellas imborrables en su rol como asesora. Su legado permanece como inspiración para futuras generaciones de líderes comprometidos con el país.

Mercedes Hernández representa el espíritu de una empresa que cree en el poder de las personas para transformar realidades. Digitel reafirma su compromiso con la responsabilidad social, guiado por el ejemplo de una mujer que convirtió cada desafío en una oportunidad para construir un mejor futuro.

