McDonald's Invita a Recorrer sus Cocinas con el Programa "Puertas Abiertas"

Suscríbete a nuestros canales

En su compromiso con la calidad y la transparencia, McDonald's relanza Puertas Abiertas, su emblemático programa que invita a los clientes a conocer de cerca cómo se preparan los alimentos en sus restaurantes. Esta iniciativa permite a millones de personas recorrer las cocinas y ser testigos de los estrictos procesos de seguridad e higiene que garantizan la frescura y el sabor de cada producto.

Confianza a la Vista de Todos

"En McDonald's creemos que la confianza se construye con hechos. Por eso somos los únicos en la industria que abrimos nuestras cocinas de forma proactiva y permanente," afirmó David Grinberg, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados. "Cuando las personas conocen la obsesión que tenemos por la calidad y la seguridad alimentaria, su percepción y confianza en la marca mejoran notablemente."

El programa ha sido un éxito, demostrando el cuidado en cada ingrediente y proceso. Freddy Guilarte, ingeniero en informática, quien participó en un recorrido en el restaurante de La California, Caracas, compartió su experiencia: "Me impresionó mucho conocer en detalle la cadena de refrigeración y ver cómo los productos tienen un control estricto para que la hamburguesa que uno recibe sea fresca, crujiente y sabrosa."

Claves del Programa Puertas Abiertas

Guilarte fue parte de un grupo de ocho personas que aprendieron sobre los protocolos de higiene, la preparación de los menús y el origen de los ingredientes.

Quienes han participado en el recorrido destacan varios aspectos clave:

Seguridad e higiene: La rigurosidad con la que se manejan los alimentos.

Carne de calidad: La carne de las hamburguesas es 100% de res de la mejor calidad.

Frescura: La frescura de todos los vegetales utilizados.

Origen local: El 90% de los ingredientes provienen de proveedores locales

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube