El secreto mejor guardado de Belinda: ¿cómo hace para permanecer intacta con el paso del tiempo?

Belinda Peregrín saltó a la fama siendo apenas una niña, con el paso del tiempo su imagen ha ido transformándose y ha acaparando varios titulares. Pero claro, en el mundo de la farándula no ha sido perdonada en cuanto a críticas y observaciones sobre cambios estéticos.

Rinoplastia (primera operación pública)

Si recordamos a la Belinda que cantaba "Boba Niña Nice', físicamente no son los mismos rasgos que tiene ahora, de hecho en medios de habla mucho de una intervención nasal. Medios mexicanos registraron una operación de nariz cuando Belinda era joven; hay crónicas de prensa de aquella época que la sitúan en 2009 como momento en el que la cantante acudió al quirófano por motivos respiratorios en los que al parecer aprovechó de hacerse un retoque estético.

En entrevistas, Belinda ha esquivado responder directamente si se ha sometido a cirugías, aunque en varias ocasiones ha dicho que “todos tenemos derecho a sentirnos cómodos con nuestro físico”.

Episodios de revisiones y consultas

En años posteriores la prensa volvió a captar a Belinda saliendo de clínicas con vendajes en la nariz, lo que disparó versiones sobre retoques de “follow-up” tras la primera intervención.

Algunos especialistas en farándula han acreditado a la artistas las cirugías de rinoplastia, septoplastia, mentoplastia, pues muchos análisis de “antes y después” de cirujanos estéticos apuntan a un afinamiento del mentón y definición mandibular.

Además se le atribuye una posible bichectomía y tal vez relleno de pómulos, entre otros retoques mucho más comunes como los rellenos en labios.

Si algo llama mucho la atención de la artista es su increíble silueta, siempre delgada y marcada y aunque no se le ve mucho entrenando, si ha dicho que mantiene su figura con buena alimentación, pero eso no descarta que la también actriz se realizó una liposucción o lipoescultura.

¿Qué ha dicho Belinda sobre “arreglitos” y su apariencia?

Belinda ha respondido en entrevistas públicas al tema de los retoques con mensajes de desdén hacia la crítica. En una ocasión citada por medios, al ser cuestionada sobre si se hacía “arreglitos”, dijo algo en la línea de: “Si alguien se hace algo, qué importa; si te ves mejor, no pasa nada”.

El cambio físico de Belinda no ha frenado su carrera, al contrario: hoy es rostro de campañas de moda y belleza, y en 2024 lanzó su colaboración con una marca internacional que la posicionó como ícono fashionista. Su estilo glamuroso, acompañado de un físico cada vez más estilizado, le ha valido portadas de revista y también la etiqueta de “camaleónica".

