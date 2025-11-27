Acuerdan suministro de gasoil para atender de manera exclusiva a las unidades de transporte público

Suscríbete a nuestros canales

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) acordó el suministro de gasoil con la finalidad de atender de manera exclusiva a las unidades de transporte público.

Esta medida se fijó de la mano con el Gobierno de Miranda y el beneficio se adquirirá a través de la estación de servicio de Guatire, municipio Zamora.

De acuerdo con el reporte oficial, en NDP acordaron el suministro de 9.800 litros diarios de gasoil.

Ante ello, el secretario de Transporte del estado Miranda, José Gregorio Alvarado, informó que el convenio se logró tras una reunión de trabajo realizada con representantes de Pdvsa, coordinadores de transporte de los ejes metropolitanos y de la gerencia de estaciones de servicio del distrito.

Además, enfatizó que esta acción busca optimizar y centralizar la distribución del combustible en el eje Plaza-Zamora del estado Miranda.

Mencionó que la cuota diaria de 9.800 litros de gasoil será trasladada desde la estación Vistalago, ubicada en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, hacia la estación de Guatire.

Refirió que esta medida tiene como objetivo descongestionar el volumen de vehículos del transporte público que cargaban combustible en Vistalago, situada en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho.

En el encuentro participaron miembros del Frente de Transportistas, como Randolph Parra y Wilfredo Saavedra, además de Raúl Escobar, gerente de estaciones de servicio del Distrito Metropolitano.

