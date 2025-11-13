Eventos

Algunos accesos hacia el centro de Caracas amanecen cerrados este 13 de noviembre: FOTOS

Por Robert Lobo
La mañana de este jueves 13 de noviembre, algunos tramos de la Av. Sucre, Capitolio, El Silencio y alrededores de las escaleras de El Calvario amanecieron cerrados.

La Av. Sucre está cerrada dirección hacia el centro desde la Plaza Catia. Fueron instalados toldos, tarimas y equipos de sonido en la entrada del 23 de Enero. Esto sería por la realización de una actividad gubernamental. 

Conductores deben tomar previsiones y rutas alternas para evitar el congestionamiento vial que hay en la zona.

EN DESARROLLO...

Jueves 13 de Noviembre - 2025
