"Venezuela Come Pescado" activa gran feria en Caracas: fechas y ubicación

El programa social "Venezuela Come Pescado" regresa a Caracas con una Feria del Pescado que ofrecerá productos frescos a precios accesibles.

Los ciudadanos tendrán una nueva oportunidad para adquirir diversas especies marinas de forma directa y económica, gracias a la iniciativa de la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas S.A. (Corpesca).

Fecha y lugar de "Venezuela Come Pescado" en Caracas

La jornada promete acercar el consumo de pescado a la capital.

Corpesca informó que el operativo se realizará durante el viernes 14 y sábado 15 de noviembre.

El punto de venta se instalará en la Plaza de los Próceres Civiles, ubicada al final de la Avenida Bolívar.

La jornada de "Venezuela Come Pescado" no solo ofrece la venta de productos crudos, sino que también busca promover el consumo de pescado de diversas formas.

Se debe recordar que la feria del pescado ofrece proteína a precios económicos y los usuarios pueden acercarse desde las 9:00 de la mañana.

Con el Programa Venezuela Come + Pescado, la población puede adquirir la proteína pesquera directamente de los productores, lo que se traduce en una reducción del 35 % del precio en relación al mercado privado y un aumento del consumo.

