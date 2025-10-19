Cierre de vías en Chacao este 19 de octubre: conoce los horarios

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía del municipio Chacao informó este sábado que algunas vías estarán cerradas durante la mañana del domingo 19 de octubre.

A través de su cuenta en Instagram, la alcaldía informó que el tránsito estará afectado en un tramo del municipio.

Cierre de vías en Chacao

De acuerdo con la información proporcionada, el domingo 19 de octubre "se verá afectado el tránsito en la avenida Francisco de Miranda".

Asimismo, indicó que se llevará a cabo la carrera de 21 kilómetros de Automercados Plaza's, motivo por el que las vías estarán cerradas mañana.

Horarios y vías cerradas

En este sentido, señala el escrito que la avenida Francisco de Miranda estará cerrada desde Parque Cristal hasta la plaza Francia de Altamira.

Asimismo, resalta que el horario estimado es desde las 6 hasta las 7 de la mañana, por lo que la alcaldía exhorta "a nuestros vecinos a tomar sus previsiones, así como hacer uso de rutas alternas".

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube