Cronograma de suministro de agua en Baruta este fin de semana: conoce los detalles

El concejal del municipio Baruta, en el estado Miranda, Luis Eduardo Aguilar, informó a través de sus redes el cronograma para el suministro de agua durante este fin de semana.

A través de sus redes, Aguilar difundió los detalles sobre el suministro que proviene desde el sistema Tuy II Sur.

Cronograma de distribución de agua

De acuerdo con la información proporcionada, la distribución del vital líquido será de la siguiente manera en el municipio Baruta:

Sábado

Anacoco

Los Mangos

El Relleno

La Pedrera

Maisanta

Calle Sucre

Bolívar Sur

Garibaldi

Las Palmas

El Rosario

Las Dalias

Santa cruz calle Trujillo

Terrazas del Club Hípico

Lomas del Club Hípico

Calle Macareo

Lomas de la Trinidad

La Bonita

Sorocaima

Las Esmeraldas

Escampadero

El Pozo

La Cancha

La Capilla A y B

Araguaney

La Esperanza alta y baja

Tito Salas

Los Samanes partes bajas

Guaicay partes bajas.

Domingo

Conjunto Residencial El Naranjal

Las Danielas

Los Samanes partes altas

Guaicay partes altas

Las Minitas

Polifibra

La Naya

Terrazas de Santa Inés

Colegio Americano

Calle Victoria

Federación

Bolívar Norte

Quebrada Seca

Miranda

Los Manguitos

Anacoco calle principal

Charallavito

Terrazas de Santa Inés.

¿Cuáles son las zonas que no tendrán suministro de agua?

En este sentido, Aguilar señaló que las zonas donde aún no ha iniciado el suministro de agua son Santa Mónica y Bello Monte.

Asimismo, indica que El Güire, Prado II, Manzanares y Ojo de Agua "se encuentran bombeando a sus zonas correspondientes". Mientras que Piedra Azul continúa apagada y Santa Paula "debería iniciar hoy o a más tardar mañana", aseguró.

Adicionalmente, anunció que los trabajos de fumigación iniciarán el lunes 12 de enero junto a la cuadrilla.

