Cronograma de suministro de agua en Baruta este fin de semana: conoce los detalles

El concejal del municipio Baruta, en el estado Miranda, Luis Eduardo Aguilar, informó a través de sus redes el cronograma para el suministro de agua durante este fin de semana.
A través de sus redes, Aguilar difundió los detalles sobre el suministro que proviene desde el sistema Tuy II Sur.
Cronograma de distribución de agua
De acuerdo con la información proporcionada, la distribución del vital líquido será de la siguiente manera en el municipio Baruta:
Sábado
- Anacoco
- Los Mangos
- El Relleno
- La Pedrera
- Maisanta
- Calle Sucre
- Bolívar Sur
- Garibaldi
- Las Palmas
- El Rosario
- Las Dalias
- Santa cruz calle Trujillo
- Terrazas del Club Hípico
- Lomas del Club Hípico
- Calle Macareo
- Lomas de la Trinidad
- La Bonita
- Sorocaima
- Las Esmeraldas
- Escampadero
- El Pozo
- La Cancha
- La Capilla A y B
- Araguaney
- La Esperanza alta y baja
- Tito Salas
- Los Samanes partes bajas
- Guaicay partes bajas.
Domingo
- Conjunto Residencial El Naranjal
- Las Danielas
- Los Samanes partes altas
- Guaicay partes altas
- Las Minitas
- Polifibra
- La Naya
- Terrazas de Santa Inés
- Colegio Americano
- Calle Victoria
- Federación
- Bolívar Norte
- Quebrada Seca
- Miranda
- Los Manguitos
- Anacoco calle principal
- Charallavito
- Terrazas de Santa Inés.
¿Cuáles son las zonas que no tendrán suministro de agua?
En este sentido, Aguilar señaló que las zonas donde aún no ha iniciado el suministro de agua son Santa Mónica y Bello Monte.
Asimismo, indica que El Güire, Prado II, Manzanares y Ojo de Agua "se encuentran bombeando a sus zonas correspondientes". Mientras que Piedra Azul continúa apagada y Santa Paula "debería iniciar hoy o a más tardar mañana", aseguró.
Adicionalmente, anunció que los trabajos de fumigación iniciarán el lunes 12 de enero junto a la cuadrilla.
Visita nuestra sección de Comunidad
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube