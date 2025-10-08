Eliminan cuatro rutas del Terminal de Nuevo Circo: usuarios desconocen las causas

Suscríbete a nuestros canales

Una mañana de rutina se transformó en un caos de movilidad y confusión para miles de usuarios del Terminal de pasajeros de Nuevo Circo en Caracas.

De forma repentina, las rutas que conectan el centro de la capital con importantes zonas, fueron eliminadas del principal parador de la estación.

De acuerdo con la información proporcionada por Noticiero Televen, la decisión tomó por sorpresa no solo a los viajeros, sino también a los propios transportistas, quienes se vieron obligados a desalojar sus puestos de trabajo sin recibir una explicación clara.

¿Cuáles son las rutas eliminadas?

Desde las primeras horas del martes 7 de octubre, las rutas Los Teques, Baruta, El Hatillo y Altagracia, ya no se encuentran operativas en el Terminal de Nuevo Circo.

El impacto de esta medida afecta directamente la vida diaria de los ciudadanos que dependen de estas rutas para trasladarse entre sus hogares y lugares de trabajo o estudio.

El Terminal de Nuevo Circo, un punto estratégico en el sistema de transporte caraqueño, históricamente ha servido como puente para la movilización hacia las llamadas "ciudades dormitorio", por lo que su desarticulación sin un plan de contingencia visible genera un estado de desorden.

Confusión generalizada: ni transportistas ni usuarios tienen respuestas

Desde la mañana del martes, los conductores que cubrían los trayectos hacia Los Teques, Baruta, El Hatillo y Altagracia recibieron la orden de retirarse sin que se les especificara el motivo oficial o la nueva ubicación para sus operaciones.

"Es un desastre porque vengo confiada, vengo caminando desde lejos y llego aquí y resulta que las camionetas no están. No se sabe dónde es que se están localizando ahorita en las paradas", relató a Televen Noticiero una ciudadana afectada por la situación.

El efecto dominó en la movilidad urbana y suburbana

La eliminación de rutas de un terminal establecido tiene un efecto dominó inmediato en el ecosistema de transporte.

La demanda de pasajeros que antes era absorbida de manera organizada en Nuevo Circo, ahora se dispersa hacia puntos informales o hacia otros terminales más distantes, como La Bandera o la Zona Rental, creando una saturación.

Este fenómeno no solo incrementa el tiempo de viaje para el usuario, sino que también fomenta la proliferación de paradas no reguladas, lo que suele resultar en:

Los transportistas no oficiales o improvisados tienden a cobrar precios más altos al operar fuera de la estructura regulada del terminal.

Las paradas improvisadas carecen de la vigilancia.

Las unidades de transporte que cargan y descargan pasajeros en las calles aledañas al terminal contribuyen al colapso del tráfico en el centro de Caracas.

