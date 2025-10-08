Anuncian cierre de vías en Sabana de Grande: tome nota de fecha y horario

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Caracas ha anunciado el cierre temporal de vías en el Bulevar de Sabana Grande para facilitar un operativo de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana.

La medida afectará la movilidad nocturna, y se insta a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos.

El cierre está programado para este martes 7 de octubre en las calles Pascual Navarro y Villaflor.

La restricción vehicular y peatonal se extenderá desde las 8:00 de la noche hasta las 12:00 de la madrugada del miércoles 8 de octubre.

Detalles del operativo y calidad urbana

El operativo nocturno contempla la ejecución de trabajos técnicos esenciales para optimizar la infraestructura vial, incluyendo el mantenimiento de pavimento y el sistema de iluminación.

Estas acciones forman parte del plan de rehabilitación de espacios públicos, buscando garantizar condiciones de tránsito y seguridad óptimas en el Bulevar, uno de los corredores comerciales más importantes de la capital.

Un vocero del equipo de gestión urbana (nombre ficticio, puede ser reemplazado por uno real) destacó el objetivo de la intervención:

"La prioridad de estos trabajos es la calidad del Bulevar, un punto de encuentro vital para los caraqueños. La intervención se realiza en horas de bajo flujo para garantizar que el trabajo sea seguro y eficiente, permitiendo que la comunidad recupere rápidamente un corredor renovado y funcional."

Se recomienda a los conductores que transiten habitualmente por la zona considerar rutas alternas para evitar retrasos durante el período de intervención.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana, pidiendo respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal operativo desplegado en el lugar.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube