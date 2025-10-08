Suscríbete a nuestros canales

la vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), María Fátima Garcés, anunció este martes el lanzamiento del "Voluntariado Ucevistas", un grupo de estudiantes que participará en los actos de canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Teresa Rendiles el próximo 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

En una rueda de prensa desde el Instituto de Inmunología de la UCV, y acompañada por representantes profesorales, la Federación de Centros Universitarios (FCU) y estudiantes, Garcés destacó la importancia de este evento para la comunidad, en especial la canonización del primer Santo de Venezuela.

"Nosotros queremos que nuestros estudiantes, que son el alma y el corazón de la UCV, pero también de Venezuela, entiendan la responsabilidad que tienen en sus manos, al igual que José Gregorio lo hizo cuando era joven", afirmó Garcés.

La vicerrectora detalló que la UCV liderará la participación universitaria en la Misa de Canonización. "van a participar varias universidades, pero cuatro principales universidades van a dirigir el proceso, acompañando a la Arquidiócesis de Caracas: la Universidad Central de Venezuela, madre de José Gregorio Hernández, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana y la Universidad Católica Santa Rosa de Lima. cada una de estas universidades va a acompañar con sus estudiantes voluntarios que van a apoyar todo lo que es la logística de esa misa", explicó.

El Voluntariado a Nivel Nacional

Garcés informó que, hasta la fecha, el voluntariado cuenta con 317 estudiantes registrados a nivel nacional, abarcando las 11 facultades de la casa de estudios.

La autoridad universitaria quiso destacar el alcance nacional del voluntariado: "la Universidad Central de Venezuela no es solo lo que está acá en Caracas, en la Ciudad Universitaria, también es el estudiante que está en el Campus Maracay, del Núcleo de Barquisimeto, de Puerto Ayacucho, de Bolívar, de Amazonas y de Barcelona".

Los estudiantes inscritos se distribuyen de la siguiente manera:

M edicina: 93

FCJP : 34

FaCES : 27

H umanidades: 13

A rquitectura: 21

O dontología: 29

C iencia: 16

F armacia: 24

I ngeniería: 31

A gronomía: 21

Veterinaria: 28

