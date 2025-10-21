¡En video! Baba se pasea por un parque de Valencia tras crecida del río Cabriales: así actuaron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

El reciente aumento en el caudal del Río Cabriales en Valencia, producto de las continuas precipitaciones, provocó el desplazamiento de fauna silvestre hacia zonas urbanas.

En horas recientes, se registró el avistamiento y documentación en video de un babo (caimán de la especie Caiman crocodilus) paseándose por un parque adyacente al cauce.

Este suceso, ocurrido en el municipio Valencia, activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y protección ambiental en la capital carabobeña.

Desplazamiento de Fauna por Crecida

El aumento del nivel del Río Cabriales es un fenómeno recurrente durante la temporada de lluvias, que en ocasiones facilita la salida de fauna local de su hábitat natural hacia parques, zonas verdes y áreas residenciales cercanas al cauce.

El ejemplar de baba fue captado por residentes y transeúntes, generando alerta en la comunidad.

La presencia de este reptil subraya el riesgo de invasión de los espacios naturales por parte de la mancha urbana.

Respuesta de las Autoridades y Protocolo Ambiental

Tras el reporte ciudadano y la difusión del material audiovisual, los organismos de seguridad y protección ambiental del estado Carabobo acudieron al sitio para gestionar la situación:

Aseguramiento del Perímetro: Funcionarios de Protección Civil y la Policía Municipal se encargaron de acordonar la zona para prevenir el acercamiento de curiosos y proteger tanto a la comunidad como al animal.

Activación de Rescate Especializado: Se coordinó la intervención con expertos en manejo de fauna silvestre y el Ministerio de Ecosocialismo (MINEC) para realizar la captura del ejemplar bajo un estricto protocolo que garantice su bienestar.

Reubicación: El objetivo final de las autoridades es capturar al babo de manera segura y reubicarlo en un hábitat natural que se considere seguro y apropiado, lejos de la población civil y de áreas de riesgo.

Las autoridades de Carabobo hicieron un llamado a la calma y a la colaboración ciudadana, instando a los residentes cercanos al río Cabriales a no intentar manipular ni acercarse a la fauna silvestre en caso de avistamiento, y a reportar inmediatamente la situación a Protección Civil o los cuerpos de seguridad.

Lluvias en Carabobo

Intensas lluvias acompañadas con descargas eléctricas y ráfagas de vientos se han registrado entre los días domingos, lunes y martes en gran parte del territorio carabobeño.

El gobernador del estado, Rafael Lacava, instó a la población a permanecer atentos ante las recientes precipitaciones producto del paso de la onda tropical 48 por el país.

En el municipio San Diego se reportaron carros y motos varados en las avenidas principales. Panaderías y locales comerciales se anegaron completamente.

