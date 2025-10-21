Hoyo de la Puerta gana un espacio:comunidad recibe su cancha deportiva renovada

Suscríbete a nuestros canales

En Hoyo de la Puerta, municipio Baruta, vecinos recibieron una cancha deportiva reacondicionada en el sector La Planada.

De acuerdo con el reporte en NDP, el espacio quedó rehabilitado, gracias a la organización de los vecinos y el del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP).

Comunidad recibe su cancha deportiva renovada

El director del despacho de la alcaldía de Baruta, Claudio Ripa, expresó que la obra es el resultado de la constancia y el trabajo mancomunado, poder brindar espacios seguros para el deporte y el entretenimiento.

"El trabajo constante está enfocado en siempre poder brindarle a los vecinos y visitantes calidad de vida, al mismo tiempo que incentivar al sentido de pertenencia para que se mantengan las rehabilitaciones y creaciones en buen estado”, refiere la NDP.

Ripa indicó que es gratificante ver el disfrute de los habitantes del sector, quienes esperaban tan merecido espacio al lado de la escuela Manuelita Sáenz. “En Baruta no cesan las labores, continuamos por ofrecer espacios seguros para la cultura, la educación, el deporte y la recreación, siempre con seguridad y responsabilidad", agregó.

También visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube