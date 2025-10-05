Gatorade Caracas Rock 2025: las vías alternas para este 5 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 5 de octubre de 2025, la capital venezolana acogerá la Carrera Gatorade Caracas Rock, un evento de 10 kilómetros que espera la participación de 12.500 corredores de todo el país.

La actividad generará cierres viales temporales en varios sectores del municipio, por lo que las autoridades de movilidad han pedido a los ciudadanos planificar sus desplazamientos.

Las restricciones de tráfico comenzarán a partir de las 7:00 a.m. en zonas neurálgicas de El Rosal y Chuao.

Calles con tránsito afectado

Para evitar contratiempos, se recomienda a los conductores evitar o tomar rutas alternas a las siguientes vías, que estarán afectadas durante el desarrollo de la carrera:

Chuao: Avenida Andrés Galarraga (entrada a Prados del Este).

El Rosal: Avenida Pichincha / Calle Guaicapuro. Calle Guaicapuro / Avenida Lazo Martí. Avenida Lazo Martí / Avenida Venezuela.



Rutas alternas y llamado a la colaboración

La organización del evento ha enfatizado la importancia de que los conductores utilicen las rutas alternas para garantizar la seguridad de los participantes y minimizar el impacto vial.

"La participación de miles de corredores hace indispensable el cierre temporal de estas arterias viales. Instamos a la ciudadanía a consultar el mapa en nuestro sitio web oficial https://www.etsy.com/mx/legal/prohibited/ y a tomar las vías alternas con antelación," declaró un vocero del comité organizador.

Se recuerda a los ciudadanos que el mapa completo del recorrido y las rutas alternas detalladas están disponibles en el sitio web oficial del evento.

