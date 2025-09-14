Homeschool en expansión: la apuesta educativa que crece fuera del aula

Suscríbete a nuestros canales

El homeschool gana terreno como alternativa educativa en Venezuela y otros países. Esta modalidad permite que el aprendizaje ocurra en casa, con acompañamiento profesional y participación familiar.

Nathali Perlaza, CEO de Edukhomes en Venezuela, explica cómo esta opción se adapta a las necesidades reales de cada estudiante.

Durante una entrevista exclusiva, Perlaza detalló los beneficios académicos del homeschool y cómo Edukhomes guía a las familias en cada etapa del proceso. La propuesta busca romper con la rigidez del modelo tradicional.

Homeschool: ¿cómo funciona y qué lo diferencia del sistema convencional?

El homeschool es una educación personalizada que se desarrolla fuera del aula, con apoyo de facilitadores y recursos adaptados al ritmo del niño.

De acuerdo con Perlaza, a diferencia del sistema escolar tradicional, esta modalidad permite avanzar sin presiones externas, reforzar áreas débiles y dedicar más tiempo a los intereses del estudiante. Edukhomes estructura este proceso con su método “Ruta Home”.

Socialización y habilidades para la vida

Contrario a lo que muchos creen, los niños que estudian en casa socializan en clubes, talleres y actividades grupales. Interactúan con personas de distintas edades e intereses, afirma la CEO de Edukahomes.

Además, afirma que el homeschool potencia habilidades como autonomía, pensamiento crítico, gestión del tiempo y autoevaluación. Edukhomes refuerza estas competencias con facilitadores especializados y estrategias formativas.

Esta modalidad educativa sigue creciendo. En Estados Unidos, más de 3.7 millones de estudiantes practican homeschool, según datos de NHERI (National Home Education Research Institute). En América Latina, el interés aumenta cada año.

"Yotambién me hice esa pregunta"

Una representante que practica homeschool desde hace dos años compartió su experiencia: “Yo también me hice esa pregunta. Pero con @edukhomes aprendí que es un gran mito creer que la socialización es un obstáculo para hacer educación en casa con tus hijos.

Mis dos hijas llevan una vida sumamente social, más de lo que quisiera. Procuro que mantengan el contacto con sus amigas del cole y yo con sus mamás, haciendo de su grupo de amigos un lugar seguro. Nos conocemos y nos apoyamos.”

La madre también explicó que su hija Ivanna, de 13 años, no tiene teléfono propio, pero usa el suyo en momentos puntuales.

“Me encontré todos estos videos en mi galería y quise compartirlos para mostrarles un poquito de su personalidad. Es una niña que se divierte con sus amigos al igual que muchas, solo que ella hace educación en casa.”

Edukhomes: acompañamiento integral para familias que eligen el homeschool

La organización ofrece asesoría en tres áreas clave: inicio del proceso, diseño curricular y conexión con facilitadores capacitados. Cada plan se ajusta al presupuesto, valores y metas familiares.

Asimismo, Edukhomes promueve rutinas equilibradas que combinan lectura, escritura, proyectos, experimentos y actividades al aire libre. Todo se adapta a las metas académicas y al bienestar emocional.

Impacto en la salud mental y la relación familiar

Según Perlaza, el homeschool reduce la presión por calificaciones y mejora la autoestima. Los niños aprenden sin miedo a equivocarse, lo que fortalece su motivación y concentración.

Los padres también descubren nuevas formas de apoyar a sus hijos. Al involucrarse más, comprenden mejor sus procesos de aprendizaje y se convierten en aliados activos.

