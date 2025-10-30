LA ULA de Táchira cuenta con nuevos representantes estudiantiles: quiénes resultaron electos

Suscríbete a nuestros canales

El proceso electoral interno de la Universidad de Los Andes, núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” en el estado Táchira, concluyó con la elección de nuevos representantes estudiantiles.

Sebastián Salazar se llevó la victoria con un total de 386 votos, superando a su contendiente, Abraham Salas, quien registró 62 votos, refiere Unión Radio.

Tras conocer los resultados del proceso electoral, que transcurrió en completa normalidad, Salazar ofreció declaraciones haciendo un llamado a la unidad.

“Hoy ganó la universidad, ganó la autonomía, y sobre todo ganamos todos los estudiantes. Felicitar a todos los estudiantes que hicieron parte de este proceso, a este gran equipo de trabajo que hizo posible esta victoria electoral, felicitar a nuestros rivales que desde el minuto uno estuvieron a cabo de esta elección”, expresó.

Destacó que el resultado anima a los estudiantes a colaborar en pro de la casa de estudios, ya que es un espacio de encuentro.

“La universidad es la casa de todos, espacio para todos y para que todos podamos trabajar de la mano por el futuro de la universidad, por el futuro de la Venezuela que queremos y por el futuro de nuestras vidas como profesionales en esta casa de estudio”, apuntó.

En cuanto a la representación ante la Federación de Centros Universitarios por el núcleo Táchira, los resultados favorecieron a José Varela con 215 votos, seguido de Mario López con 188. La adjudicación oficial de los cargos para la FCU se llevará a cabo el día viernes en el estado Mérida.