Liberan varios animales en el Waraira Repano: Zoocriadero San Antonio Abad apuesta por la biodiversidad criolla

Los ejemplares fueron criados y rehabilitados por el grupo de rescatistas

Por Maria Isabel Rangel
Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 11:28 am
2001ONLINE - VENEZUELA - EL ÁVILA
NOTA DE PRENSA

En el Parque Nacional Waraira Repano, conocido como El Ávila, se realizó un acto de liberación de fauna. 

La liberación de varias especies silvestres estuvo a cargo del Zoocriadero San Antonio Abad, hoy EcoGreen & Vida C.A, donde estos animales fueron criados y rehabilitados. 

Al parque fueron reintroducidos cuatro osos meleros, ocho tucancitos verdes, siete boas constrictor y dos mapanares. La actividad contó con un ritual indígena de agradecimiento a la Madre Tierra y la presencia de representantes institucionales.

"Cada ejemplar que vuelve a su entorno natural significa una victoria frente a la extinción", afirmó Félix Alvarado, gerente del Zoocriadero, al destacar que estas acciones consolidan el compromiso con la biodiversidad venezolana.

El centro anunció que continuará promoviendo liberaciones periódicas y programas de educación ambiental para acercar a la ciudadanía al valor de la fauna silvestre.

El Ávila fue escenario de un acto de esperanza y vida en pleno corazón de Caracas, señalan en nota de prensa. 

