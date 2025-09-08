Liberan varios animales en el Waraira Repano: Zoocriadero San Antonio Abad apuesta por la biodiversidad criolla

Suscríbete a nuestros canales

En el Parque Nacional Waraira Repano, conocido como El Ávila, se realizó un acto de liberación de fauna.

La liberación de varias especies silvestres estuvo a cargo del Zoocriadero San Antonio Abad, hoy EcoGreen & Vida C.A, donde estos animales fueron criados y rehabilitados.

Al parque fueron reintroducidos cuatro osos meleros, ocho tucancitos verdes, siete boas constrictor y dos mapanares. La actividad contó con un ritual indígena de agradecimiento a la Madre Tierra y la presencia de representantes institucionales.

"Cada ejemplar que vuelve a su entorno natural significa una victoria frente a la extinción", afirmó Félix Alvarado, gerente del Zoocriadero, al destacar que estas acciones consolidan el compromiso con la biodiversidad venezolana.

El centro anunció que continuará promoviendo liberaciones periódicas y programas de educación ambiental para acercar a la ciudadanía al valor de la fauna silvestre.

El Ávila fue escenario de un acto de esperanza y vida en pleno corazón de Caracas, señalan en nota de prensa.

