Talleres de arte gratis en Caracas: dirigidos a niños y adolescentes

La Galería de Arte Nacional (GAN) inició este mes de noviembre diversos talleres permanentes, dirigidos a niños y adolescentes.

El primero de ellos es Expresión creativa para pequeños entre 5 y 8 años; así como Modelo de Arcilla y Esmaltado para mayores de 15.

También este taller Cómics, Historias y Dibujadas, para niños entre 7 y 12 años.

Es importante mencionar que cada uno de ellos es dictado por expertos y se realizarán los días sábados del mes de noviembre a partir de las 10:00 de la mañana, en los espacios abiertos de la Galería de Arte Nacional, ubicada en la avenida México, entre las estaciones de metro Bellas Artes y Parque Carabobo, Caracas.

¿Cómo formalizar la inscripción para asistir a los talleres?

Los puntos de contactos son [email protected] y por el WhatsApp 0414.265.18.13.