¡Homenaje moderno! Presentan nuevo cortometraje de San José Gregorio Hernández en 3D: ubicación y fecha de estreno

El médico de los pobres, San José Gregorio Hernández, da un salto audaz y futurista al mundo de la animación 3D.

Una nueva producción audiovisual, titulada "DRJGH", lo reimagina como un vibrante personaje del año 2025, listo para enfrentar los desafíos de una sociedad marcada por el ruido digital y la velocidad tecnológica.

Esta iniciativa artística no es solo un homenaje moderno a una figura central de la fe y la ciencia venezolana, sino una estrategia para conectar su legado de bondad y conocimiento con las nuevas generaciones.

Este cortometraje se convierte en una experiencia visual y emocional que busca inspirar a jóvenes y adultos por igual a través de un prisma de fe, ciencia y esperanza, adaptado a los códigos de la modernidad.

"Goyito" al estilo ciberpunk

San José Gregorio Hernández animado, apodado cariñosamente "Goyito", irrumpe en la Caracas actual con una estética completamente renovada.

Equipado con zapatos deportivos, una patineta voladora y un bolso dotado de inteligencia artificial, este "José Gregorio del 2025" deja atrás el traje oscuro para recorrer la ciudad con energía.

Su misión es difundir valores, practicar la ayuda al prójimo y avivar la curiosidad por la ciencia entre los más pequeños.

Una creación con sello de IA

La mente detrás de esta singular concepción es el creador Juan Carlos Graterol, quien utilizó inteligencia artificial para dar vida a este relato inédito en formato 3D.

El cortometraje busca responder a interrogantes fascinantes: ¿Cómo percibiría el santo el mundo de hoy, la juventud y los desafíos sociales contemporáneos?

La trama de "DRJGH" está diseñada para ser un motor de creatividad y conciencia social. La aparición de este médico animado sirve como catalizador para un concurso de cuentos, afiches e historietas, invitando a niños y jóvenes a expresarse y reflexionar sobre la base de los valores que encarnó el venerable.

¿Cuándo será el estreno?

La presentación de este cortometraje está programada para el viernes 7 de noviembre a las 5:00 p.m.

El evento se llevará a cabo el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, y contará con entrada libre para toda la familia.

