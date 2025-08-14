"¡Despierta, dormilón!": el desgarrador adiós de una madre de 102 años a su hijo de 82 que conmueve las redes

Suscríbete a nuestros canales

Un video que captura un momento de inmenso dolor y amor ha conmovido profundamente a miles de personas en internet. La grabación muestra a una madre colombiana de 102 años despidiéndose de su hijo de 82, quien se encuentra gravemente enfermo en una cama de hospital.

El clip, publicado por el usuario de TikTok @jhonjai32, ha tocado la fibra sensible de la comunidad digital. En el breve metraje, la anciana, identificada como Teresa, aparece acariciando el rostro de su hijo.

Conmovida hasta las lágrimas, le susurra palabras de amor mientras sostiene su mano. En un momento que ha resonado con especial fuerza, se escucha su voz llena de dolor y ternura: "Le habla su mamá, Teresa".

Reacciones emotivas en redes sociales

La grabación ha provocado una oleada de reacciones emotivas. La despedida de Teresa a su hijo ha sido interpretada como un reflejo del amor incondicional de una madre. Los comentarios de los usuarios han expresado una profunda empatía y admiración por el momento.

Algunos de los mensajes más destacados incluyen: "No hay amor más grande que el de una madre" y "Ver esto me hizo llorar. Qué dolor tan grande debe sentir esa madre".

Otros internautas compartieron reflexiones sobre el ciclo de la vida, comentando: "Mismas manos dando la bienvenida y la despedida" o "Despierta mi niño, le habrá dicho". Un comentario particularmente resonante fue: "Que tengas 82 años y que tu madre te de la bendición, juro que no le pediría nada más a la vida".

El video, a pesar de su corta duración de solo 24 segundos, ha logrado un gran impacto emocional, convirtiéndose en un fenómeno viral.

