Estas carreras serán sustituidas por la IA

Suscríbete a nuestros canales

Las advertencias de los referentes más influyentes del sector tecnológico sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) han pasado de ser meras predicciones a convertirse en una preocupación central para estudiantes y profesionales. Figuras como Sam Altman, Bill Gates, Jensen Huang y Elon Musk coinciden en que la IA redefinirá el mercado laboral, dejando a numerosas ocupaciones tradicionales al borde de la desaparición en la próxima década.

El fin de la atención al cliente y el soporte administrativo

Sam Altman, CEO de OpenAI, ha sido tajante: los empleos vinculados a la atención al cliente están destinados a la extinción total. Según Altman, los agentes automatizados ya superan la capacidad humana para resolver consultas básicas y gestionar incidentes, eliminando la necesidad de operadores para tareas de baja complejidad.

Este riesgo se extiende a las finanzas y la administración. El procesamiento de documentos, la gestión de agendas y el soporte informático elemental —tareas predecibles y estructuradas— ya están siendo absorbidos por algoritmos en sectores como la banca y los recursos humanos.

La metamorfosis de la programación

A pesar de ser considerada la "alfabetización del siglo XXI", Bill Gates advierte que la programación está cambiando. Si bien la demanda de desarrolladores persiste, la IA ya es capaz de escribir y depurar código de forma autónoma.

El riesgo: Los roles centrados exclusivamente en codificación simple y repetitiva perderán relevancia.

La oportunidad: Perfiles multidisciplinarios que aporten supervisión experta y visión estratégica sobre lo que la IA genera.

Los refugios: Ciencias de la vida y oficios manuales

Frente a la automatización, los líderes señalan dos áreas de alta resiliencia:

Biología y Biotecnología: Para Gates, las ciencias de la vida son "la ciencia de nuestro tiempo". La medicina personalizada y la edición genética requieren una capacidad de análisis y toma de decisiones críticas que la IA aún no puede replicar. Oficios especializados: Jensen Huang, CEO de Nvidia, plantea una visión disruptiva: "Los próximos millonarios serán fontaneros, carpinteros o electricistas". Huang sostiene que la expansión de la infraestructura digital (como los centros de datos) disparará la demanda de trabajadores manuales calificados, profesiones que, por su naturaleza física y técnica, son extremadamente difíciles de automatizar.

Con información de Infobae

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube