La Isla de las Muñecas: un destino muy peculiar y con relatos paranormales

La Ciudad de México alberga en los canales de Xochimilco un sitio que desafía lo convencional y atrae a miles de turistas: la Isla de las Muñecas.

Este destino, completamente cubierto por cientos de muñecas rotas y desgastadas que cuelgan de los árboles, se consolidó como una parada obligada para quienes buscan una experiencia fuera de lo común y relatos de misterio, refiere Infobae.

Su atmósfera particular y la notoriedad que adquirió con el paso de los años transformaron un paraje aislado en un importante foco de atención mediática y turística.

La Década Fundacional: Julián Santana

La historia de la Isla de las Muñecas comenzó a mediados del siglo XX. Julián Santana, un agricultor que vivía cerca de los canales, inició la extraña colección tras el supuesto ahogamiento de una niña en la zona.

Según narraciones recogidas por National Geographic, Santana afirmó que, desde el incidente, fue testigo de fenómenos extraños, escuchando lamentos y pasos.

Esta creencia motivó al agricultor a recolectar muñecas desechadas en la ciudad, colgándolas como ofrendas para apaciguar el espíritu de la menor y buscar protección.

Acceso y Expansión de la Colección

El acceso a la Isla de las Muñecas se realiza exclusivamente mediante trajineras, la embarcación tradicional de Xochimilco.

Muchos remeros locales muestran reticencia a acercarse al lugar debido a las leyendas que lo rodean, haciendo que el trayecto sea parte de la experiencia.

Una vez en tierra, el visitante se encuentra con una imagen perturbadora: muñecas de todos los tamaños, la mayoría incompletas y con el deterioro del tiempo, que penden de ramas y estructuras.

Santana permitió que vecinos y turistas se acercaran, solicitando a cambio que dejaran una muñeca, lo cual facilitó el crecimiento exponencial y constante de la colección.

El Legado Tras la Muerte del Fundador

La fama del sitio se intensificó tras el fallecimiento de Julián Santana. Su muerte ocurrió, según el relato de su sobrino Anastasio, en el mismo lugar donde años antes se halló el cuerpo de la niña ahogada, lo que avivó las especulaciones y rumores.

Anastasio heredó la Isla de las Muñecas y continuó con la tradición de su tío, manteniendo y ampliando la escalofriante colección.

El sitio dejó de ser un simple acto de devoción personal para convertirse en un fenómeno de culto moderno, donde la fascinación colectiva por lo inexplicable toma protagonismo.

Mitología y Cultura Popular

La historia y la atmósfera de la Isla de las Muñecas inspiraron diversos relatos y producciones mediáticas, incluyendo investigaciones paranormales y documentales.

Para muchos, el lugar se sitúa en la frontera entre la realidad y la mitología urbana. La isla permite a los visitantes reflexionar sobre cómo las personas enfrentan el miedo y el duelo.

Entre canales y senderos, el silencio acompaña a las figuras de las muñecas, testigos de la expansión de una leyenda que, alimentada por el morbo y la fascinación, se niega a desaparecer de Xochimilco.

La Isla como Destino Turístico Actual

Hoy en día, la Isla de las Muñecas conserva el mismo aspecto lúgubre de la época de su fundador.

La colección sigue creciendo gracias a las donaciones de los visitantes, consolidando el lugar como uno de los principales focos del turismo de misterio en México.

Además, existe un pequeño museo dentro de la isla que exhibe las piezas más antiguas y representativas, como la muñeca Agustinita, con vínculos directos con Santana.

La permanencia de la isla se debe tanto a las creencias ancestrales sobre la muerte como al impacto visual de las figuras.