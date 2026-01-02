Oggún y Ochún rigen el 2026: La Asociación Yoruba de Cuba lanza su "Letra del Año"

Suscríbete a nuestros canales

Como es tradición cada inicio de enero, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba ha presentado la Letra del Año 2026. Tras la reunión de los sacerdotes de Ifá (babalawos) durante la Nochevieja en La Habana, el mensaje principal para este ciclo advierte sobre retos sociales complejos y la necesidad de priorizar la salud y la paz.

Las Deidades Regentes

Para este 2026, el destino estará marcado por la energía de dos orishas fundamentales en el panteón afrocubano:

Oggún (Deidad Regente): El dios guerrero y dueño de los metales. En el sincretismo católico, se asocia con figuras como San Pedro y San Miguel Arcángel.

Ochún (Acompañante): Dueña del amor, las aguas dulces y la fertilidad. Es la representación de la sensualidad y la espiritualidad, sincretizada con la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba.

Predicciones y Advertencias Sociales

El signo astrológico-espiritual de este año trae consigo un llamado de alerta para la comunidad. Según el comunicado, se vaticina:

Seguridad Ciudadana: Un posible incremento en "actos delictivos" y un repunte de la violencia. Conducta Social: Los sacerdotes alertan sobre un "quebrantamiento de las buenas costumbres" y la disciplina social. Juventud: Se enfatiza la urgencia de prestar mayor atención a los adolescentes y jóvenes, vulnerables ante el consumo de sustancias psicotrópicas y alcohol.

Salud y Bienestar

En el plano médico, la Letra del Año recomienda vigilancia extrema ante enfermedades relacionadas con la sangre. Se mencionan específicamente:

Hepatitis.

Diabetes.

Hipertensión arterial.

El Consejo de los Sabios: La Asociación insta a los creyentes a "rogar a todos los santos por el entendimiento entre las naciones", subrayando la importancia de la paz mundial en el contexto actual.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube