Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 21 de noviembre: Águilas recupera el primer lugar

Magallanes también destacó en la jornada al derrotar por paliza a los Bravos en la isla 

Por Jerald Jimenez
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 11:56 pm

La quinta semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sigue al rojo vivo, y el triple empate que había en el primer lugar se diluyó momentáneamente tras el triunfo de las Águilas del Zulia en la capital del país.

La novena rapaz acrecentó la crisis de los Leones del Caracas luego de derrotarlos 7 carreras por 1 en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Por su parte, los Navegantes del Magallanes dieron muestras de vida al vencer a los Bravos de Margarita 9 rayitas por 2 en la isla.

Mientras tanto, los Tiburones de La Guaira ganaron el duelo de pitcheo ante Cardenales de Lara en el estadio Universitario 1-0.

Así quedó la tabla de posiciones 

Calendario para este viernes

Viernes 21 de Noviembre - 2025
