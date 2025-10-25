Beisbol venezolano

Así quedó la tabla de posiciones de la LVBP este 24 de octubre: Tigres sigue sólido en la cima

Tigres, Leones y Caribes están dominando la liga, mientras que Tiburones, Águilas y Navegantes se encuentran en problemas 

Por Jerald Jimenez
Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 12:19 am
Foto: Prensa Tigres de Aragua

La jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) de este viernes estuvo plagada de emociones, muchos batazos y walk off.

Lis Tigres de Aragua hicieron defender su casa tras derrotar a Bravos de Margarita 6-3. Por su parte, los Caribes de Anzoátegui volvieron a propinarle paliza a las Águilas del Zulia 15 carreras a 7.

En la capital venezolana, Leones del Caracas ganó en la UCV a los Tiburones de La Guaira 5-3, mientras que el duelo más emocionante de la jornada se produjo en Barquisimeto, cuando los Cardenales de Lara dejaron en el terreno a los Navegantes del Magallanes 8 rayitas a 7.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones hoy?

(Foto: Prensa LVBP)

¿Cuáles son los compromisos para mañana?

Cardenales vs. Tigres - 05:00 PM - Estadio José Pérez Colmenares

Bravos vs. Navegantes - 05:30 PM - Estadio José Bernardo Pérez

Águilas vs. Tiburones - 05:30 PM - Estadio Universitario 

Leones vs. Caribes - 05:30 PM - Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel

Sabado 25 de Octubre - 2025
