Así quedó la tabla de posiciones de la LVBP este 24 de octubre: Tigres sigue sólido en la cima

La jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) de este viernes estuvo plagada de emociones, muchos batazos y walk off.
Lis Tigres de Aragua hicieron defender su casa tras derrotar a Bravos de Margarita 6-3. Por su parte, los Caribes de Anzoátegui volvieron a propinarle paliza a las Águilas del Zulia 15 carreras a 7.
En la capital venezolana, Leones del Caracas ganó en la UCV a los Tiburones de La Guaira 5-3, mientras que el duelo más emocionante de la jornada se produjo en Barquisimeto, cuando los Cardenales de Lara dejaron en el terreno a los Navegantes del Magallanes 8 rayitas a 7.
¿Cómo quedó la tabla de posiciones hoy?
(Foto: Prensa LVBP)
¿Cuáles son los compromisos para mañana?
Cardenales vs. Tigres - 05:00 PM - Estadio José Pérez Colmenares
Bravos vs. Navegantes - 05:30 PM - Estadio José Bernardo Pérez
Águilas vs. Tiburones - 05:30 PM - Estadio Universitario
Leones vs. Caribes - 05:30 PM - Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel
