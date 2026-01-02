Caos en Arabia: el capitán del Al-Ahli agrede a João Félix

Suscríbete a nuestros canales

El Al-Nassr ha perdido su condición de invicto en la liga saudí tras caer este viernes por 3-2 ante el Al-Ahli. El resultado no solo reabre el campeonato, sino que deja al equipo de Cristiano Ronaldo a merced de lo que haga el Al-Hilal para mantener el liderato.

Sin embargo, el marcador quedó en segundo plano tras una de las imágenes más tensas de la temporada. En el tiempo de descuento de la segunda parte, la frustración y la alta intensidad del encuentro terminaron en una agresión física que sorprendió a los espectadores.

Ali Majrashi, capitán del Al-Ahli, perdió los nervios durante una tangana y propinó un golpe a João Félix. Aunque el golpe no llegó a impactar de lleno, fue lo suficientemente claro como para que el árbitro le mostrara la tarjeta roja inmediata.

El futbolista portugués, ex del Atlético de Madrid y FC Barcelona, intentó revolverse para encarar a su agresor. La situación amenazaba con escalar, pero fue frenado rápidamente por sus propios compañeros en medio de la confusión.

Íñigo Martínez fue uno de los encargados de calmar a João Félix para evitar que la trifulca fuera a mayores. El defensor español buscaba aprovechar los últimos segundos de juego para intentar un empate que finalmente nunca llegó para el conjunto visitante.

Con este tropiezo, el Al-Nassr corta una racha histórica de 30 puntos conseguidos en las primeras diez jornadas. La derrota, sumada al escándalo del capitán rival, marca un punto de inflexión en un torneo que recupera toda la emoción en la parte alta de la tabla.

