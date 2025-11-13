Copa de Portugal: Mira aquí la cuarta ronda en vivo y gratis

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta ronda de la Copa de Portugal está a la vuelta de la esquina. Conoce las fechas y dónde verlo en Venezuela.

Del viernes 21 al domingo 23 de noviembre se jugará la cuarta ronda de la Copa de Portugal. Disfruta los mejores encuentros por la pantalla de Meridiano Televisión, en vivo y en exclusiva, para Venezuela.

Copa de Portugal – Cuarta ronda en vivo

Mira estos encuentros gratis por señal abierta de Meridiano Televisión. O en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Atletico Clube de Portugal vs SL Benfica. Viernes 21 de noviembre. Antesala 4:00p.m. Pitazo inicial 4:30p.m.

Sporting Lisboa vs AC Marinhense. Sábado 22 de noviembre. Antesala 1:30p.m. Patada inicial 2:00p.m.

FC Porto vs Sport União Sintrense. Sábado 22 de noviembre. Antesala 4:00p.m. Inicio 4:15p.m.

SC Braga vs CD Nacional da Madeira. Domingo 23 de noviembre. Antesala 1:00p.m. Pitazo inicial 1:30p.m. Sólo vía streaming meridiano.net/meridianotv

Por Andrea Matos Viveiros

