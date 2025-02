Copa del Rey: Real Madrid toma ventaja en la ida tras derrotar por la mínima a la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

En un emocionante encuentro, el Real Madrid logró una victoria ajustada por 1-0 contra la Real Sociedad en el Reale Arena, en el primer partido de las semifinales de la Copa del Rey.

El venezolano Jon Aramburu tuvo una destacada actuación y disputó los 90 minutos. Por el lado merengue, el portero Andriy Lunin brilló en el arco, mientras que Endrick se encargó de marcar el tanto de la victoria.

El enfrentamiento comenzó con un fuerte impulso por parte del equipo local, que mostró su capacidad ofensiva a través de varias combinaciones que pusieron a prueba la defensa merengue.

Sin embargo, Lunin, el arquero ucraniano del Madrid, se convirtió en el salvador del equipo al detener cada intento de los vascos, manteniendo su portería a cero.

Gol decisivo de la joven promesa madridista

A los 19 minutos, una rápida contraataque liderada por Vinícius Jr. y Jude Bellingham culminó con Endrick solo frente al arco rival. El joven delantero no falló y anotó el único gol del partido en un momento crucial para su equipo.

A partir de ese instante, los dirigidos por Carlo Ancelotti comenzaron a dominar la posesión del balón, lo que les permitió irse al descanso con una ventaja valiosa.

Segundo tiempo sin mayor problema para el Madrid

En la segunda mitad, ambos equipos parecían conformarse con el resultado. Aunque hubo algunas oportunidades claras para jugadores como Mikel Oyarzabal y Takefusa Kubo, el marcador no se movió más.

Un partido tan reñido no estuvo exento de controversias. En los últimos minutos, Take Kubo fue derribado dentro del área por Ferland Mendy; sin embargo, tras revisar las imágenes, el VAR decidió no sancionar penalti a favor de la Real Sociedad.

La victoria le otorga al Real Madrid una ventaja significativa de cara al partido de vuelta que se disputará en su estadio el próximo martes 1 de abril a las 3:30 de la tarde.

Visite nuestra sección Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube