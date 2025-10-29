Crisis de lesiones en el FC Barcelona: las bajas que complican la temporada azulgrana

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la temporada 2025-2026 se ha convertido en una auténtica tortura para el FC Barcelona. El club ha pasado de ser un equipo de élite a un "hospital blaugrana", sumando una decena de nombres cruciales a su lista de bajas. La más reciente caída es la del joven motor del mediocampo, Pedri, quien se lesionó en el Clásico y estará fuera hasta después del parón de la Fecha FIFA de noviembre, debido a una ruptura muscular.

Un hospital en aumento

El técnico Hansi Flick se enfrenta a un verdadero ejercicio de supervivencia. La lista de infortunios se extiende por todas las líneas del campo. En la portería, el veterano Marc-André Ter Stegen quedó descartado hasta enero tras requerir una cirugía en la espalda baja, una lesión que obligó a activar al recién contratado Joan García, quien a su vez cayó a finales de septiembre por una cirugía menor de rodilla.

La delantera y el mediocampo no escapan al drama. Figuras estelares como Lamine Yamal y Ferran Torres pudieron disputar el Clásico, pero sin la plenitud física, mientras que la baja de Robert Lewandowski por una ruptura en el bíceps femoral lo mantendrá fuera hasta avanzado el próximo mes. Raphinha y Dani Olmo (problemas en los gemelos) se espera que se reincorporen en los primeros días de noviembre.

Los periodos de recuperación más largos

La preocupación del cuerpo técnico se centra en jugadores clave que tienen periodos de recuperación que se extienden hasta el próximo año. Gavi, con una rotura de menisco interno, y el defensa Andreas Christensen, con una lesión en el sóleo, se perfilan como bajas a largo plazo, obligando a Flick a buscar soluciones creativas en la plantilla.

La reciente lesión de Pedri no podría llegar en peor momento, dejando al equipo a cinco puntos del Real Madrid en LaLiga. Su ausencia es crítica: se perderá el duelo en casa contra el Athletic Club, la visita al Celta de Vigo, y a nivel continental, se da por descontada su participación ante el Brujas en la Champions League. La esperanza es que esté listo para el enfrentamiento vital ante el Chelsea.

Con el hospital saturado, el Barcelona tendrá que hacer un verdadero ejercicio de resiliencia para no ceder más terreno en la lucha por el título doméstico y europeo.

