¿Cuándo y dónde ver la Final de la LMBP EN VIVO?

Por: Andrea Matos Viveiros

¡No te pierdas ni un solo inning de esta batalla por el campeonato de la LMBP! Disfrútala EN VIVO y GRATIS por la señal abierta de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.

Hasta ahora, Samanes va arriba en la serie 2-1. Pero todo puede pasar en los próximos choques entre los dos finalistas.

Próximos juegos de LMPB

Martes 22 de julio – Juego 4

Samanes vs Delfines

Inicio: 6:00p.m.

Miércoles 23 de julio – Juego 5

Samanes vs Delfines

Inicio: 6:00p.m.

Viernes 25 de julio – Juego 6 (si es necesario)

Delfines vs Samanes

Inicio: 8:00p.m.

Sábado 26 de julio – Juego 7 (si es necesario)

Delfines vs Samanes

Inicio: 8:00p.m.

Meridiano Televisión te lleva la gran final de la LMBP 2025, con la mejor narración, análisis y cobertura especial. Vive cada jugada como si estuvieras en el estadio, con la pasión y entrega del beisbol venezolano.

Disponible GRATIS en señal abierta en toda Venezuela y también en HD por Simple Plus, Inter GO y NetUno GO.

No dejes que te lo cuenten. Comparte con tu familia y amigos la emoción de la LMBP. Sintoniza y apoya a tu equipo favorito por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.

